Hanna se convirtió en el primer huracán de la temporada en tocar tierra en Estados Unidos

El huracán Hanna azota la parte sur del estado de Texas, en Estados Unidos, con rafagas de viento, lluvias y tormentas.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (CNH) pronosticó lluvias extremadamente fuertes y posibles inundaciones en el sector centro/sur de Minnesota y en el centro-oeste/noroeste de Wisconsin.

Además advirtieron de la tormenta tropical Gonzalo, la cual podría generar otro huracán en el país norteamericano.

En tanto el noreste de México también se prepara para la llegada del huracán Hanna, el cual registra vientos de hasta 129 kilómetros por hora.

Extremely heavy rainfall rates will be possible and this may result in some concerns for flash flooding in central/southern MN and west-central/northwest WI. https://t.co/8SoMyO97NQ

— National Weather Service (@NWS) July 26, 2020