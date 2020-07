“Todas hemos tenido que lidiar con esto”: El potente discurso feminista de Alexandria Ocasio-Cortez en el que increpó a un legislador que la insultó

“Todas hemos tenido que lidiar con esto, de alguna forma, de alguna manera y en algún punto en nuestras vidas. Esto no es nuevo y ese es el problema. El problema es que no es solo un incidente, es cultural. Es una cultura sobre impunidad, de aceptar la violencia y el lenguaje violento en contra de las mujeres, y una estructura entera de poder que lo respalda”, remarcó Ocasio-Cortez.

La congresista hizo alusión a los comentarios “desagradables” en su contra, provenientes del Partido Republicano. Incluso el propio presidente Donald Trump alentó a otros políticos a agredirla verbalmente.

Yoho puso como argumento —para justificar su conducta— que tiene “una esposa y dos hijas”, lo que generó el repudio de la representante de Nueva York. “No necesito que Yoho se disculpe conmigo. Claramente él no quiere. Claramente, cuando se le da la oportunidad, no lo hace y no me quedaré despierta hasta tarde en la noche esperando una disculpa de un hombre que no tiene remordimientos por llamar a las mujeres y usar lenguaje abusivo hacia las mujeres”, afirmó Ocasio-Cortez.

“No fue solo un incidente dirigido hacia mí, cuando hace eso a cualquier mujer, lo que el señor Yoho hace, es darle permiso a otros hombres para hacer lo mismo a sus hijas, su esposa y las mujeres en su comunidad. Y estoy aquí para decir que eso no es aceptable”, subrayó.