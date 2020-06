Donald Trump reiteró idea de reducir test para mostrar menos casos de coronavirus

En el marco de varios anuncios, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reiteró su postura en torno a los contagiados que se han registrado por coronavirus, y que han convertido a la nación norteamericana en el epicentro de la pandemia.

A través de Twitter, expuso que “los casos están aumentando en los EE.UU. porque estamos haciendo muchos más test que cualquier otro país y nos seguimos expandiendo“.

Trump apuntó a una particular solución, indicando que “¡Con menos pruebas, mostraríamos menos casos!“.

Cases are going up in the U.S. because we are testing far more than any other country, and ever expanding. With smaller testing we would show fewer cases!

Las declaraciones del presidente de los Estados Unidos se dan luego de que hace algunos días, se conociera que solicitó reducir el número de testeos.

Por otro lado, Trump indicó que habrá penas de prisión a quienes vandalicen estatuas y destruyan propiedades estatales, en vista de las últimas manifestaciones registradas por la muerte de George Floyd, asesinado por un policía.

I have authorized the Federal Government to arrest anyone who vandalizes or destroys any monument, statue or other such Federal property in the U.S. with up to 10 years in prison, per the Veteran’s Memorial Preservation Act, or such other laws that may be pertinent…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 23, 2020