Trump afirma que se reuniría con Maduro sólo para discutir su “salida pacífica” de la presidencia venezolana

Donald Trump aseguró que se reunirá con Nicolás Maduro sólo si es para discutir su salida de la presidencia de Venezuela.

“Sólo me reuniría con Maduro para discutir una cosa: una salida pacífica del poder”, dijo presidente de Estados Unidos en su cuenta de Twitter.

Además, agregó que siempre estará “contra el socialismo y con el pueblo de Venezuela”.

Unlike the radical left, I will ALWAYS stand against socialism and with the people of Venezuela. My Admin has always stood on the side of FREEDOM and LIBERTY and against the oppressive Maduro regime! I would only meet with Maduro to discuss one thing: a peaceful exit from power!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 22, 2020