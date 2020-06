Bachelet por asesinato de George Floyd: “Se ha convertido en un emblema del uso excesivo de la fuerza desproporcionada”

La muerte del afroamericano George Floyd a manos de las fuerzas policiales de Estados Unidos sigue generando repercusiones mundiales, y ahora fue le turno de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

En conferencia, la expresidenta de Chile comentó que “el asesinato (de Floyd ) se ha convertido en un emblema del uso excesivo de la fuerza desproporcionada por parte de las fuerzas del orden público contra las personas de ascendencia africana, contra las personas de color y contra los pueblos indígenas y las minorías raciales y étnicas en países de todo el mundo”, dijo.

“Necesitamos una acción decisiva en todo el mundo, no solo para reformar o reimaginar las instituciones y las agencias de aplicación de la ley, sino para abordar el racismo generalizado que corroe las instituciones“, agregó la Alta Comisionada.

En lo mismo, criticó las condiciones en las que viven muchos de ellos “desde una atención médica deficiente hasta una educación inadecuada, avance laboral limitado, rechazos de préstamos hipotecarios y de vivienda, malos tratos por parte de funcionarios, restricciones prácticas sobre el derecho al voto y sobrecarcelamiento, la discriminación racial perjudica a millones de personas“, esgrimió.

“Ya sea que se filmen o no y se vuelvan virales en las redes sociales, cualquier acto de mala conducta del personal policial debe ser investigado, sancionado o procesado de inmediato, de acuerdo con los estándares internacionales”, agregó Bachelet.

Entre las posibles soluciones, la exmandataria aseveró que “necesitamos escuelas y universidades sin prejuicios. Necesitamos economías que brinden oportunidades verdaderamente iguales y un trato justo a todos. Necesitamos instituciones políticas que sean más receptivas e inclusivas. Necesitamos sistemas de justicia que sean verdaderamente justos“, sostuvo.

“Deberíamos ir más allá de las recomendaciones existentes. El tiempo es la esencia. La paciencia se ha acabado. Las vidas negras importan. Las vidas indígenas importan. La vida de las personas de color es importante. Todos los seres humanos nacen iguales en dignidad y derechos, eso es lo que defendemos”, cerró.

#GeorgeFloyd's killing has become emblematic of the excessive use of disproportionate force by law enforcement – against people of African descent, against people of colour, and against indigenous peoples & racial & ethnic minorities in countries across the globe.#FightRacism

— Michelle Bachelet (@mbachelet) June 17, 2020