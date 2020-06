Enfermera española en Milán: “La gente ya está cansada, sale con mascarillas bajadas y ya no mantiene la distancia”

Sara, española, es enfermera y trabaja en Milán, uno de los centros de preocupación del mundo en torno a la pandemia del coronavirus por meses. En contacto con Ciudadano ADN, relató que “han sido meses muy duros. La gente ahora mismo está cansada, saliendo con mascarillas bajadas, y no mantiene ya la distancia”, una muestra del agotamiento que la situación les ha provocado. “Ha sido duro, esperemos que esto se acabe ya”.

Ella trabaja en un centro de tratamiento de tumores, por lo que “la historia del Covid la he visto de lejos”, pero “mi compañero -también enfermero- trabaja en Covid y está un poco desmoralizado”. Al respecto, recordó cómo “cuando empezó todo no le dabas importancia, sino hasta que empieza a morir gente. De 50 a 100, de 100 a 400. Hubo un momento en que me desmoralicé”, relató Sara, que frente a la amenaza del contagio, aseguró seguir “con miedo”.

Por mientras, junto a su pareja, intentan mantener su vida normal y seguir criando a sus dos hijos. Ambos se alternan turnos de mañana y de noche para que siempre haya uno en casa. “Dormimos poquito. Aunque la pequeña ya está yendo a la escuela, por fortuna esto me ha cogido con los niños pequeños y no grandes”, confesó.

Pese a todo, Sara intentó dar un mensaje “positivo”: “Esto se acabará, aunque es una cosa desconocida, no se sabe bien. A nivel de hospital conocemos más lo que es el COVID, cómo lograr eliminarlo y que los pacientes no se mueran. Al principio era un problema más desconocido, y paró el mundo entero. Pero la vida sigue, habrá gente que lo pase muy mal y gente que seguirá. De todo se sobrepone uno. El miedo está, igual que con accidentes o con la delincuencia. Todo pasa. Con más gente o menos gente, pero la vida sigue”.