En Bélgica retiran la estatua de un rey que provocó millones de muertes en Congo

Las protestas en contra del racismo también afectan a la historia. La ciudad de Amberes decidió retirar la estatua de Leopoldo II, el rey de Bélgica que es acusado de provocar millones de muertes en Congo.

En las manifestaciones se produjeron los rayados al monumento. El vocero de la alcaldía, Johan Vermant, explicó que la pieza “se convertirá en parte de la colección del museo” de la ciudad.

El movimiento Black Lives Matter se observa en diversas partes del mundo, luego del homicidio de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis. En Bélgica las estatuas de Leopoldo son criticadas por los activistas.

Deutsche Welle informa que ese rey mantuvo como feudo personal a la actual República Democrática del Congo entre 1885 y 1908. Estudios precisan que es responsable de la muerte de unos 10 millones de congoleños.

!!! Authorities in Antwerp, Belgium have removed the statue of King Leopold II after this weekend’s #BlackLivesMatter protests.

Amid campaign to have such statues taken down- Will it go back up once it’s been cleaned?

