I can’t breathe: MTV lanzó angustiante campaña por el #BlackoutTuesday en honor a George Floyd

Este martes, MTV decidió lanzar una angustiante campaña a favor del movimiento #BlackLivesMatter, el cual tomó fuerza durante la última semana debido al asesinato de George Floyd a manos de un policía.

El video que lanzaron al aire dura 8 minutos y 46 segundos, justo el tiempo que el ciudadano afroamericano permaneció sometido bajo la rodilla de Derek Chauvin, el oficial que lo mató.

El registro se mostró al aire, causando el impacto de los televidentes, ya que las pantallas de sus televisores se tornaron negras repentinamente, donde sólo se podía ver el mensaje “No puedo respirar”, y escuchar el sonido de los últimos momentos del hombre de 46 años mientras era asfixiado.

For 8 minutes and 46 seconds, we will go dark in tribute to George Floyd. We dedicate this time to the victims of police brutality and the powerful movement fighting for justice.

Join @ColorofChange. Text DEMANDS to 55156. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/uQ1pN6Aw8l

