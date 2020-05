Autoridades italianas confirmaron importante reducción en cantidad de muertos diarios por Covid-19

Este domingo por la tarde, Italia presentó un nuevo reporte diario de la cantidad de contagiados y fallecidos producto del Covid-19, cifras que presentaron una importante y nueva disminución en los fallecidos en relación al pasado sábado.

En la últimas 24 horas, las autoridades italianas confirmaron la muerte de 50 personas producto de la enfermedad, 69 menos en relación al último informe, con lo que el total de fallecidos alcanzó los 32.785 desde el comienzo de la epidemia.

Según recalcó Corriere della Sera, hasta este domingo son 8.613 personas siguen siendo tratadas en hospitales italianos, de las cuales 553 pacientes están siendo tratados en las unidades de cuidados intensivos (UCI), mientras que los contagiados sumaron 531 personas en las últimas horas, llegando a un total de 229.858 .

In Italia 50 morti e 531 nuovi casi in un giorno. Nessun decesso segnalato in Lombardia Bollettino https://t.co/IokgLetkfW

— Corriere della Sera (@Corriere) May 24, 2020