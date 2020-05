Estremecedora portada del New York Times: lleva los nombres de los casi 100 mil muertos por coronavirus en EE.UU.

Una portada que ha dado de qué hablar en redes sociales fue la que dio a conocer The New York Times, la cual corresponde al de este 24 de mayo.

En ella, aparecen los nombres de los cerca de 100 mil fallecidos por el coronavirus Covid-19 en Estados Unidos.

El titular de la portada señala “las muertes en EE.UU. se acercan a 100.000, una pérdida incalculable“, añadiendo además en la bajada que “ellos no fueron solo nombres en una lista, ellos eran nosotros“.

La medida se ha tomado, por algunos sectores, como una respuesta al presidente Donald Trump, en vista de su cuestionable manejo de la pandemia.

