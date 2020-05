Avión con más de 100 personas a bordo se estrelló en las cercanías de aeropuerto de Pakistán

Un avión de Pakistán International Airlines (PIA) con 107 personas a bordo se estrelló durante este viernes 22 de mayo, en las cercanías del aeropuerto de Karachi.

De acuerdo a medios internacionales, la máquina era un Airbus A320 que cayó en una colonia residencial ubicado en el sector.

El vuelo PK8303 transportaba 99 pasajeros y ocho miembros de la tripulación. En tanto, a lo menos cinco casas y varios vehículos terminaron afectados por el accidente.

Según antecedentes, trabajan en la zona equipos de emergencia, rescatistas y funcionarios de la Fuerza de Respuesta Rápida del Ejército de Pakistán.

Stay strong Pakistan today is one tough day for all of us 💔 #planecrash pic.twitter.com/IqMNKdl5Mb

Breaking News: A passenger plane of Pakistan International Airlines (PIA) crashes near Karachi airport. The flight, A-320, was carrying 90 passengers and was flying from Lahore to Karachi.#planecrash pic.twitter.com/biq7D23c9p

