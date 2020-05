Gobernador de Nueva York se sometió a test de Covid-19 en vivo por televisión

“No tienes que ser un ‘duro de Nueva York’ para tomar el test”, fueron las palabras del gobernador de dicho estado, Andrew Cuomo, tras someterse este domingo a un test de Covid-19. Y lo hizo con bastante publicidad: el examen fue en directo por televisión.

De esta forma, Cuomo emplazó a los neoyorquinos al autocuidado y la detección temprana, tengan o no los síntomas, en consideración a los más de 350 mil casos de contagio y más de 22 mil muertes confirmadas en la zona.

“Tienes que ser astuto, unido, disciplinado. Tienes que amarte a ti mismo, a tu familia, a los neoyorquinos“, remarcó el gobernador, junto con agregar, en tono de broma, que “si no estoy aquí mañana, es que ha dado positivo”.

Asimismo, la autoridad indicó que el criterio para someterse a este examen fue ampliado para incluir a todos quienes tengan síntomas, a trabajadores que regresaron a sus empleos, al personal médico y de hogares de ancianos, y a todos quienes hayan tenido contacto con público como parte de su trabajo o cerca de un enfermo.

“Es rápido, es fácil e indoloro. Si yo tengo tiempo, tú también“, escribió Cuomo en Twitter, junto con el video que muestra su examen.

It’s quick, easy and painless. If I have time, you do too. pic.twitter.com/0ANntppYVK

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) May 17, 2020