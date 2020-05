Bachelet: “No podremos regresar a la economía ‘normal’ cuando la pandemia haya terminado”

La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se refirió a la economía y el coronavirus Covid-19.

“Como expolítico, sé lo difícil que puede ser sacar la política de la ecuación. Pero no podremos simplemente regresar a la economía ‘normal’ cuando la pandemia haya terminado“, sostuvo en Twitter.

“Esa es la lección más importante que podemos aprender de esta crisis”, concluyó.

As a former politician, I know how difficult it can be to take politics out of the equation. But we will not be able to simply return to the “normal” economy when the #COVID19 pandemic is over. That’s the most important lesson we can learn from this crisis.

— Michelle Bachelet (@mbachelet) May 16, 2020