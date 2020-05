Chilena contagiada con Covid-19 y varada en crucero sumó 50 días sin poder desembarcar

Una compleja situación es la que vive una chef chilena atrapada en el crucero internacional Greg Mortimer que se encuentra varado a 20 kilómetros de las costas uruguayas, sin poder desembarcar producto de las restricciones sanitarias que estableció el gobierno de aquel país por el brote de Covid-19.

Carolina Vásquez es una de los 82 tripulantes que se mantienen en la embarcación tras 50 días de no poder llegar a puerto charrúa, tras salir de Ushuaia, Argentina, con destino a Las Palmas en España. El barco zarpó el pasado 14 marzo, fecha en que la OMS ya había declarado la pandemia por coronavirus en gran parte del mundo.

“Ese es un viaje que nunca debió haberse hecho, debió haberse cancelado antes”, comentó Mauricio Usme, médico del crucero, quien señala que pasajeros asintomáticos esparcieron el virus en la embarcación.

Vásquez se contagió con Covid-19, pero tras varios días de aislamiento se recuperó, pero ahora vive con una crisis nerviosa al no poder bajar del crucero: “muchos me han dicho que están dispuestos a saltar al mar, otros que han pensado en ahorcarse, yo misma he pensado en ponerme el chaleco salvavidas y nadar”

Por su parte, las autoridades uruguayas dijeron que: “hicimos saber a la empresa de cruceros, y hemos encontrado buena receptividad, de que veríamos con buenos ojos como gobierno que empiecen a evacuar a la tripulación no indispensable para darles un respiro y si es necesario reemplazarla por otra, estamos dispuestos a armar un corredor humanitario para que eso ocurra”, comentó Ernesto Talvi, canciller uruguayo.