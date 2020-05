Brasil superó las 12 mil muertes por coronavirus y la cifra de contagiados asciende a más de 170 mil

En horas de este martes, el Ministerio de Salud de Brasil informó de 881 nuevas muertes por Covid-19, llegando a los 12.400 fallecidos.

Mientras que la cifra de contagiados ascendió a 177.589, tras sumar 9.258 casos en las últimas 24 horas.

Además, el Gobierno informó 206 de estas muertes ocurrieron en los últimos tres días, y que hay 2.050 muertes bajo investigación en el país.

Brasil es la nación más afectada por la pandemia en la región, además posee una tasa muy baja de testeo en la población.

O @minsaude atualiza a situação do #coronavirus no Brasil – 12/05

▶️177.589 casos confirmados

▶️92.593 em acompanhamento

▶️72.597 recuperados

▶️12.400 óbitos

⏺️206 apresentam data do óbito nos últimos 3 dias

▶️2.050 óbitos em investigação

Saiba mais https://t.co/fIH1TRftNx pic.twitter.com/3YRV4BWyWa

— Ministério da Saúde (@minsaude) May 12, 2020