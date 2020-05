Minuto a minuto: El mundo reacciona al avance del coronavirus

Fronteras cerradas, bolsas mundiales en complejos momentos y diversas disposiciones de los gobiernos centrales frente a la libre circulación en las ciudades.

Varias han sido las medidas alrededor del mundo para parar el avance del COVID-19, que ya registra más de 270.000 muertos.

10:25 | MINUTO A MINUTO | Desempleo en Estados Unidos se disparó sobre el 14% durante el mes de abril producto del Covid-19, tasa mas alta desde 1948.

09:01 | MINUTO A MINUTO | OMS reveló aumento de un 60% en llamadas a servicios de emergencia por violencia contra la mujer en Europa durante emergencia sanitaria del Covid-19.

08:21 | MINUTO A MINUTO | España registró un leve aumento en su cantidad de muertos en las últimas 24 horas por Covid-19: Fueron 229 las víctimas fatales, con lo que aumentaron a un total de 26.299 fallecidos.

22:04 | MINUTO A MINUTO | Colombia dio a conocer 10 nuevos fallecidos por coronavirus, elevando las víctimas fatales a 407 muertes.

21:15 | MINUTO A MINUTO | Autoridades sanitarias mexicanas informaron de 2.961 fallecidos por coronavirus a la fecha, con 29.616 contagiados confirmados.

20:03 | MINUTO A MINUTO | Gobierno de Brasil informó de 227 nuevos fallecidos por coronavirus, elevando la cifra de víctimas fatales por la pandemia en el país a 9.146 muertos.

15:46 | MINUTO A MINUTO | Perú quedó cerca de los 60 mil casos confirmados por Covid-19. Son 58.526 los contagiados con la enfermedad, mientras que los fallecidos son 1.627.

15:02 | MINUTO A MINUTO | Estudio de la OMS reveló que si la pandemia del Covid-19 no se controla a nivel mundial, entre 83 a 190 mil personas podrían morir por la enfermedad en África.

14:09 | MINUTO A MINUTO | México se quedó sin cervezas tras cierre de plantas productoras en medio de la pandemia del Covid-19: “Fue un criterio moralista, la cerveza ayuda a la gente a llevar la cuarentena“, dicen los ciudadanos aztecas.

13:24 | MINUTO A MINUTO | Ecuador subió a los 30.298 casos confirmados y 1.654 víctimas fatales desde el estallido del brote de Covid-19 en el país.

12:41 | MINUTO A MINUTO | Italia continúa a la baja en su cantidad de fallecidos diarios tras reportar 274 muertos en las últimas 24 horas. Llegaron hasta las 29.958 víctimas fatales.

12:15 | MINUTO A MINUTO | Cifras en América al mediodía de este jueves 7 de mayo:

12:10 | MINUTO A MINUTO | Cifras en el mundo al mediodía de este jueves 7 de mayo:

11:29 | MINUTO A MINUTO | Plantel del FC Barcelona dio negativo, en su totalidad, al examen del Covid-19 que les realizaron en España.

10:08 | MINUTO A MINUTO | Ministerio de Salud de Cuba confirmó 26 nuevos casos de Covid-19 en su país con lo que llegaron a un total de 1.729 contagiados. Además aumentaron a 73 los fallecidos por la enfermedad.

09:22 | MINUTO A MINUTO | 3,2 millones de trabajadores solicitaron la prestación por desempleo la semana pasada en Estados Unidos. Desde marzo ya son 30 millones los trabajadores que han pedido una prestación.

08:10 | MINUTO A MINUTO | Fallecidos en España por Covid-19 presentaron nuevo leve descenso en las últimas 24 horas. Fueron 213 con lo que acumularon un total de 26.070.

23:10 | MINUTO A MINUTO | Brasil: Tres jugadores del Flamengo y 38 funcionarios del club están contagiados de coronavirus.

20:40 | MINUTO A MINUTO | Metro de Nueva York cerró este miércoles en la madrugada durante unas horas para desinfectar los vagones ante la crisis del COVID-19: Es la primera vez en sus 115 años de historia que suspenden su servicio.

