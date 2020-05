Minuto a minuto: El mundo reacciona al avance del coronavirus

Fronteras cerradas, bolsas mundiales en complejos momentos y diversas disposiciones de los gobiernos centrales frente a la libre circulación en las ciudades.

Varias han sido las medidas alrededor del mundo para parar el avance del COVID-19, que ya registra más de 261.000 muertos.

15:34 | MINUTO A MINUTO | Francia sumó 177 nuevos fallecidos en las últimas 24 horas con lo que llegaron a los 25.809 muertos producto de Covid-19.

15:03 | MINUTO A MINUTO | Presidente argentino, Alberto Fernández: “No veo en lo inmediato que haya fútbol con público“.

14:31 | MINUTO A MINUTO | Ecuador superó los 1.600 muertos y son casi 30 mil los contagiados por Covid-19.

13:58 | MINUTO A MINUTO | Cuba registró 18 nuevos casos de Covid-19 y llegaron a los 1.703 confirmados con la enfermedad. En cuanto a los muertos, son 69.

13:05 | MINUTO A MINUTO | Cifras en América al mediodía de este miércoles 6 de mayo:

13:00 | MINUTO A MINUTO | Cifras en el mundo al mediodía de este miércoles 6 de mayo:

11:34 | MINUTO A MINUTO | Italia sumó 369 fallecidos en las últimas horas con lo que llegaron 29.684 muertos producto del Covid-19.

10:01 | MINUTO A MINUTO | Autoridades argentinas confirman que una pareja y su bebe de cinco meses dieron positivo por Covid-19.

09:13 | MINUTO A MINUTO | Estado de Nueva York confirmó las primarias demócratas para el 23 de junio, pese a la pandemia del coronavirus en el país.

08:17 | MINUTO A MINUTO | España presentó un repunte en su cantidad de muertos en las últimas 24 horas: Son 244 fallecidos con lo que llegaron a un total de 25.857.

17:22 | MINUTO A MINUTO | Presidente de Perú compara las pérdidas económicas por la pandemia del COVID-19 a las causadas por la Guerra del Pacífico

15:33 | MINUTO A MINUTO | Perú llegó a los 1.444 fallecidos producto del Covid-19, mientras que los casos confirmados subieron a los 51.189.

14:29 | MINUTO A MINUTO | Francia superó los 200 muertos en las últimas 24 horas producto del Covid-19.

13:18 | MINUTO A MINUTO | Italia registró 236 muertos en las últimas 24 horas y 1.075 se contagiaron, con lo que llegaron a un total de 29.315 fallecidos y 213.013 los enfermos por el Covid-19.

12:25 | MINUTO A MINUTO | Cifras en América al mediodía de este lunes 4 de mayo:

12:20 | MINUTO A MINUTO | Cifras en el mundo al mediodía de este martes 5 de mayo:

11:10 | MINUTO A MINUTO | Estudio de la Casa Blanca en Estados Unidos proyecta al menos 134 mil muertos por Covid-19 para el mes de agosto en aquel país.

10:08 | MINUTO A MINUTO | Argentina confirmó en las últimas 24 horas 104 nuevos casos de Covid-19 y 14 muertos, con lo que llegaron a un total de 4.887 infectados y 260 fallecidos.

09:15 | MINUTO A MINUTO | Reino Unido se consolidó como el segundo país con mayor cantidad de muertos por Covid-19 con 28.734, sin embargo agencias locales cifran en 32.313 los fallecidos, superando a Italia.

08:21 | MINUTO A MINUTO | España logra estabilizar sus números de contagiados y muertos, sumando solo 185 fallecidos en las últimas 24 horas, llegando a un total de 25.613 muertos.

23:00 | MINUTO A MINUTO | Principal autoridad sanitaria de la Casa Blanca señaló enfático en una entrevista que “la evidencia científica apunta fuertemente a que esto no ha sido artificial o deliberadamente manipulado. Todo lo que sabemos respalda la idea que el virus evolucionó en la naturaleza y saltó a otras especies”, descartando teorías conspirativas, impulsadas entre otros por Donald Trump, que apuntan al gobierno de China.

