Minuto a minuto: El mundo reacciona al avance del coronavirus

Fronteras cerradas, bolsas mundiales en complejos momentos y diversas disposiciones de los gobiernos centrales frente a la libre circulación en las ciudades.

Varias han sido las medidas alrededor del mundo para parar el avance del COVID-19, que ya registra más de 249.000 muertos.

10:09 | MINUTO A MINUTO | Argentina confirmó la muerte de tres personas en las últimas 24 horas producto del coronavirus, con lo que llegaron a un total de 249 fallecidos producto de la enfermedad. En cuanto a los contagiados, son más de 4.700.

09:28 | MINUTO A MINUTO | Vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, se llenó de críticas luego de visitar un centro médico de Minnesota, sin mascarilla ni otros artículos de protección personal por el coronavirus.

08:30 | MINUTO A MINUTO | España continúa con sus números a la baja y en las últimas horas registro 164 fallecidos producto del Covid-19. En total son 25.428 los muertos por la enfermedad.

21:01 | MINUTO A MINUTO | Máxima autoridad sanitaria en materia de pandemias de EE.UU, Anthony Fauci, asegura que “si todo sale como debería ser” tendríamos una vacuna para el coronavirus en enero.

