Minuto a minuto: El mundo reacciona al avance del coronavirus

Fronteras cerradas, bolsas mundiales en complejos momentos y diversas disposiciones de los gobiernos centrales frente a la libre circulación en las ciudades.

Varias han sido las medidas alrededor del mundo para parar el avance del COVID-19, que ya registra más de 220.000 muertos.

09:14 | MINUTO A MINUTO | Uber tendría decidido prescindir de cerca de 5.400 empleados (20%) ante brusca caída de demanda en solicitud de vehículos en todo el mundo ante pandemia de Covid-19.

08:39 | MINUTO A MINUTO | En Bélgica, empresas arriendan grúas para que personas puedan visitar a sus familiares en recintos para adultos mayores, confinados por Covid-19. En aquel país, los muertos superan los 7.500.

08:20 | MINUTO A MINUTO | Estado de California, en Estados Unidos, ordenó el cierre permanente de playas y parques estatales para combatir el brote de coronavirus. Además ofrecerá test de Covid-19 gratis para todos los residentes.

19:11 | MINUTO A MINUTO | Ministerio de Salud de Colombia informó de 9 fallecidos durante la jornada por COVID-19, elevando las muertes a 278 en el país. También indicaron 258 casos sumando en total 6.207 contagiados.

18:30 | MINUTO A MINUTO | En Perú se reportaron 89 nuevos fallecidos por COVID-19, acumulando 943 fallecidos. Además, informó de 33.931 casos confirmados a la fecha.

17:40 | MINUTO A MINUTO | Brasil anunció 449 fallecidos por coronavirus, acumulando en total 5.466 decesos. Además indicó 6.276 nuevos contagiados sumando en total 78.162 casos.

15:27 | MINUTO A MINUTO | Inglaterra llegó a los 26.097 fallecidos producto del Covid-19 y se consolidó como el tercer país del mundo con más muertos producto de la enfermedad.

14:59 | MINUTO A MINUTO | Cuba sumó 30 nuevos casos de Covid-19 llegando a los 1.467 enfermos. En total han muerto 58 personas en el país.

14:21 | MINUTO A MINUTO | Perú llegó a los 33.931 casos confirmados por coronavirus, mientras que los muertos ascienden a los 943.

13:31 | MINUTO A MINUTO | Italia registró 323 muertos en las últimas 24 horas, llegando a un total de 27.682 fallecidos por la enfermedad. Acumulan 203.591 casos.

13:09 | MINUTO A MINUTO | Francia registró 427 muertos en las últimas 24 horas llegando a un total de 24.087 fallecidos.

12:39 | MINUTO A MINUTO | Michelle Bachelet: “El mundo convivirá con Covid-19 en los próximos meses y años, mientras continúa la lucha para controlarlo. Empresas, trabajadores y consumidores tendrán que adaptarse“, escribió en su cuenta de Twitter.

12:35 | MINUTO A MINUTO | Michelle Bachelet: “Covid-19 está hundiendo a la economía mundial en una recesión histórica (…) Ante todo, esta es una crisis sanitaria, y la prioridad es la salud de los trabajadores“.

12:09 | MINUTO A MINUTO | Cifras en América al mediodía de este miércoles 29 de abril:

Fuente: RoyLab Stats

12:00 | MINUTO A MINUTO | Cifras en el mundo al mediodía de este miércoles 29 de abril:

Fuente: RoyLab Stats

11:03 | MINUTO A MINUTO | Economía norteamericana se contrajo por primera vez en seis años, reportan medios internacionales, esto producto de la pandemia del Covid-19.

10:18 | MINUTO A MINUTO | Economista norteamericana destacó a Chile, Perú y Colombia como los países con mejor posicionamiento para enfrentar crisis económica que generará el Covid-19 en el mundo.

09:31 | MINUTO A MINUTO | España mantuvo su línea de fallecidos en las últimas 24 horas reportando 325 con lo que llegaron a un total de 24.275 muertos producto de la enfermedad.

08:17 | MINUTO A MINUTO | Brasil superó la barrera de los cinco mil muertos por Covid-19, mientras que los contagiados llegaron a los 71.886.

22:00 | MINUTO A MINUTO | Gobierno de Maduro asevera que no se reportaron nuevos contagiados por coronavirus en Venezuela durante las últimas 24 horas

19:20 | MINUTO A MINUTO | Naciones Unidas reitera que consumir cloro o alcohol no elimina al coronavirus

18:00 | MINUTO A MINUTO | Ministro de Salud de Brasil anunció 474 nuevos fallecidos por coronavirus, alcanzando en total los 5.017 decesos con lo que sobrepasa a China, el país donde se originó la pandemia y que reportó a la fecha 4.643 muertes por COVID-19.

16:39 | MINUTO A MINUTO | Gobierno de Perú informó de 854 fallecidos por el COVID-19 y 31.190 contagiados.

14:28 | MINUTO A MINUTO | Nueva York decidió cierre de calles en algunos sectores para lograr mantener el distanciamiento físico.

13:59 | MINUTO A MINUTO | Francia ratificó 367 muertos en las últimas 24 horas producto del coronavirus, con lo que llegaron a los 23.660 fallecidos desde que se inició el brote en el país.

13:35 | MINUTO A MINUTO | Reino Unido confirmó 586 fallecidos en las últimas 24 horas con lo que llegaron a los 21.678 muertos producto de la enfermedad.

13:15 | MINUTO A MINUTO | Italia registró 382 muertos en las últimas 24 horas producto del Covid-19. En total alcanzaron los 27.359 fallecidos tras el brote de la enfermedad.

12:43 | MINUTO A MINUTO | Ecuador elevó hasta los 26.703 casos confirmados por Covid-19 y las 871 personas fallecidas producto de la enfermedad.

12:09 | MINUTO A MINUTO | Cifras en América al mediodía de este martes 28 de abril:

Fuente: RoyLab Stats

12:00 | MINUTO A MINUTO | Cifras en el mundo al mediodía de este martes 28 de abril:

Fuente: RoyLab Stats

10:32 | MINUTO A MINUTO | Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los DD.HH.: “Recordarle a los cuerpos de seguridad que el uso de la fuerza solo debe usarse cuando sea estrictamente necesario (…) Hay casos preocupantes donde algunos gobiernos han usado como excusa la Covid-19 para cometer violaciones a los derechos humanos“, dijo en un video.

10:10 | MINUTO A MINUTO | Primer Ministro de Francia, Edouard Phillipe, confirmó que se puso término a la Ligue 1 de aquel país. Hasta la fecha 28, el PSG era el amplio líder del torneo.

09:51 | MINUTO A MINUTO | Según el Comité Internacional de Rescate (IRC), la pandemia del Covid-19 podría dejar hasta 1.000 millones de contagiados en países como Venezuela, El Salvador o Colombia: “Estos números deberían servir como una llamada de atención: el peso total, devastador y desproporcionado de esta pandemia aún no se ha sentido en los países más frágiles y devastados por la guerra”, dijo David Miliband, presidente y director ejecutivo del Comité Internacional de Rescate.

09:20 | MINUTO A MINUTO | Experto europeo sobre posible vacuna contra el coronavirus: “Tener un plazo de uno y medio a dos años para lograrlo es un milagro”.

Pasi Penttinen, the Principal Expert at the European Centre for Disease Prevention and Control, says a #coronavirus vaccine being developed by the end of 2021 is the "most optimistic of scenarios" and would be "nothing short of a miracle"

📱watch live: https://t.co/ueNfIvyflG pic.twitter.com/whw0ryuxbA

— SkyNews (@SkyNews) April 28, 2020