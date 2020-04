Minuto a minuto: El mundo reacciona al avance del coronavirus

Fronteras cerradas, bolsas mundiales en complejos momentos y diversas disposiciones de los gobiernos centrales frente a la libre circulación en las ciudades.

Varias han sido las medidas alrededor del mundo para parar el avance del COVID-19, que ya registra más de 209.000 muertos.

10:32 | MINUTO A MINUTO | Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los DD.HH.: “Recordarle a los cuerpos de seguridad que el uso de la fuerza solo debe usarse cuando sea estrictamente necesario (…) Hay casos preocupantes donde algunos gobiernos han usado como excusa la Covid-19 para cometer violaciones a los derechos humanos“, dijo en un video.

10:10 | MINUTO A MINUTO | Primer Ministro de Francia, Edouard Phillipe, confirmó que se puso término a la Ligue 1 de aquel país. Hasta la fecha 28, el PSG era el amplio líder del torneo.

09:51 | MINUTO A MINUTO | Según el Comité Internacional de Rescate (IRC), la pandemia del Covid-19 podría dejar hasta 1.000 millones de contagiados en países como Venezuela, El Salvador o Colombia: “Estos números deberían servir como una llamada de atención: el peso total, devastador y desproporcionado de esta pandemia aún no se ha sentido en los países más frágiles y devastados por la guerra”, dijo David Miliband, presidente y director ejecutivo del Comité Internacional de Rescate.

09:20 | MINUTO A MINUTO | Experto europeo sobre posible vacuna contra el coronavirus: “Tener un plazo de uno y medio a dos años para lograrlo es un milagro”.

Pasi Penttinen, the Principal Expert at the European Centre for Disease Prevention and Control, says a #coronavirus vaccine being developed by the end of 2021 is the "most optimistic of scenarios" and would be "nothing short of a miracle"

— SkyNews (@SkyNews) April 28, 2020