Trump tras sugerir inyectar desinfectante a pacientes: “Estaba haciendo una pregunta sarcásticamente”

Polémica causaron los dichos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que sugiriera inyectar desinfectante a los pacientes para curarlos del Covid-19.

Fue el mismo mandatario quien salió al paso de las críticas asegurando que la recomendación había sido de forma sarcástica. “Estaba haciendo una pregunta sarcásticamente a reporteros como tú solo para ver qué pasaría“, indicó.

Recordemos que desde la misma empresa de desinfectantes aseguraron que “bajo ninguna circunstancia se deben introducir nuestros productos en el cuerpo humano (por inyección, ingestión o cualquier otra vía)”.

Según el último reporte, Estados Unidos alcanzó los 50.031 fallecidos por coronavirus, y contabilizó 870.468 casos confirmados, acercándose peligrosamente al millón de contagiados.

#BREAKING: President Trump says remarks about heat, light, disinfectant were sarcastic: “I was asking a question sarcastically to reporters like you just to see what would happen.” https://t.co/lPysHfFKBb pic.twitter.com/mtY7dZgNnj

— The Hill (@thehill) April 24, 2020