Informe reveló que España es el país con más contagios entre el personal sanitario

El Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades (ECDC) publicó un informe que reveló que España es el país con más profesionales sanitarios contagiados en el mundo por coronavirus.

Según consignó El País, el 20%de los casos registrados en España pertenecen al personal sanitario, mientras que en Italia se reduce al 10% (Eso sí, Lombardía también posee el 20%) , en China llegó al 3,8% y en Estados Unidos alcanzó el 3%.

La Organización Médica Colegial indicó que estos datos reflejan la ausencia de medidas de seguridad para proteger la integridad del personal español. “No ha habido mascarillas para los trabajadores. Cuando han llegado, muchas eran defectuosas. A estas alturas, aún no ha habido test para todos los médicos y profesionales. No se puede hacer frente a una epidemia de esta magnitud en estas condiciones“, aseguraron.

Los profesionales sanitarios fallecidos por Covid-19 ascienden a 37 en el país europeo.