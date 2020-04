Minuto a minuto: El mundo reacciona al avance del coronavirus

Fronteras cerradas, bolsas mundiales en el suelo y diversas disposiciones de los gobiernos centrales frente a la libre circulación en las ciudades.

Varias han sido las medidas alrededor del mundo para parar el avance del COVID-19, que ya registra más de 187.000 muertos.

Estas son las últimas informaciones

12:05 | MINUTO A MINUTO | Cifras en América al mediodía de este jueves 23 de abril:

Estados Unidos / Contagiados: 859.110 / Fallecidos: 48.289

Brasil / Contagiados: 46.704 / Fallecidos: 2.940

Canadá / Contagiados: 41.770 / Fallecidos: 2.094

Perú / Contagiados: 19.250 / Fallecidos: 530

Chile / Contagiados: 11.812 / Fallecidos: 168

Ecuador / Contagiados: 10.850 / Fallecidos: 537

México / Contagiados: 10.544 / Fallecidos: 970

República Dominicana / Contagiados: 5.543 / Fallecidos: 265

Panamá / Contagiados: 4.992 / Fallecidos: 144

Colombia / Contagiados: 4.356 / Fallecidos: 206

Argentina / Contagiados: 3.288 / Fallecidos: 159

Fuente: RoyLab Stats

12:00 | MINUTO A MINUTO | Cifras en el mundo al mediodía de este jueves 23 de abril:

Estados Unidos / Contagiados: 859.110 / Fallecidos: 48.289

España / Contagiados: 213.024 / Fallecidos: 22.157

Italia / Contagiados: 187.327 / Fallecidos: 25.085

Francia / Contagiados: 159.877 / Fallecidos: 21.340

Alemania / Contagiados: 150.634 / Fallecidos: 5.321

Reino Unido / Contagiados: 138.078 / Fallecidos: 18.738

Turquía / Contagiados: 98.674 / Fallecidos: 2.376

Irán / Contagiados: 87.026 / Fallecidos: 5.481

China / Contagiados: 82.798 / Fallecidos: 4.632

Rusia / Contagiados: 62.773 / Fallecidos: 555

Brasil / Contagiados: 46.704 / Fallecidos: 2.940

Bélgica / Contagiados: 42.797 / Fallecidos: 6.490

Canadá / Contagiados: 41.770 / Fallecidos: 2.094

Fuente: RoyLab Stats

11:23 | MINUTO A MINUTO | Reino Unido registró otros 616 fallecidos en las últimas 24 horas, la cifra más baja de víctimas mortales en un solo día de las últimas tres semanas, lo que eleva el balance total a 18.738 muertos. Los contagiados son 138.078.

As of 9am 23 April, 583,496 tests have concluded, with 23,560 tests on 22 April. 425,821 people have been tested of which 138,078 tested positive. As of 5pm on 22 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 18,738 have sadly died. pic.twitter.com/0quyQMCheo — Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) April 23, 2020

10:35 | MINUTO A MINUTO | Argentina confirmó que cerca de 300 mil personas sufrieron reducciones en sus salarios producto del brote de Covid-19 en el país.

Coronavirus en Argentina: por la cuarentena, casi 300.000 trabajadores sufrieron reducciones salariales https://t.co/R2EVPhm5W9 — Clarín (@clarincom) April 23, 2020

09:58 | MINUTO A MINUTO | Estados Unidos sigue subiendo su curva de desempleados y suman más de 26 millones casos producto del Covid-19. En la última semana, fueron 4,4 millones de personas solicitando “beneficios por desempleo”.

ÚLTIMA HORA: Otras 4.4 millones de personas piden beneficios por desempleo en EEUU y ya suman más de 26 millones los que han perdido su trabajo por la pandemia de #COVID19. 👉 https://t.co/rXCq2JiPVi pic.twitter.com/ELYl21k5KB — Univision Noticias (@UniNoticias) April 23, 2020

09:01 | MINUTO A MINUTO | Argentina sumó 144 nuevos casos y siete fallecidos en las últimas 24 horas, llegando a un total de 3.288 contagiados y 159 víctimas fatales.

EN VIVO | Reporte diario desde el Ministerio de Salud – Nuevo coronavirus COVID-19 https://t.co/ICibxq6QtE — Casa Rosada (@CasaRosada) April 23, 2020

08:17 | MINUTO A MINUTO | España volvió a repuntar su cantidad de muertos en las últimas 24 horas, sumando 440 víctimas fatales, cinco fallecidos más en relación al pasado miércoles. En total suman 213.000 contagiados y 22.157 muertos.

🔴 ÚLTIMA HORA | Los muertos diarios por coronavirus en España repuntan hasta 440, cinco más que ayer https://t.co/hPpF9ZuH6A pic.twitter.com/xUYW8Ip5yP — EL PAÍS (@el_pais) April 23, 2020

23:01 | MINUTO A MINUTO | Nueva Zelanda entregará subsidios por 25 mil millones de pesos a sus medios de comunicación para paliar la crisis del COVID-19.

New Zealand to give $50m to help ailing media groups during Covid-19 crisis The New Zealand government will spend NZ$50m (£25m) on ailing media businesses during the coronavirus-induced downturn. News organisations have pleaded with Jacinda Ardern’s government for support over the past month, given the advertising streams that funded commercial operations have all but dried up. On Thursday, two deaths and three new cases were recorded.

20:14 | MINUTO A MINUTO | En Argentina el coronavirus causó 8 nuevas muertes acumulando 159 fallecidos.

Coronavirus en Argentina: confirman 8 muertes y 144 nuevos casos en las últimas 24 horas Se trata del parte vespertino del Ministerio de Salud de la Nación. La Provincia de Buenos Aires mantiene el mayor número de casos.

16:44 | MINUTO A MINUTO | Gobierno de Estados Unidos anuncia primer caso confirmado de coronavirus en dos mascotas en el país. Se trataría de dos gatos domésticos en Nueva York. En ambos casos se sospecha que fueron contagiados por humanos, dado que en un caso el dueño tenía COVID-19 confirmado desde antes y se encontraba en cuarentena con el animal.

Confirmation of COVID-19 in Two Pet Cats in New York Javascript is disabled in this browser. This page requires Javascript. Modify your browser’s settings to allow Javascript to execute. See your browser’s documentation for specific instructions.

15:24 | MINUTO A MINUTO | Ecuador llegó a los 10.850 casos confirmados con Covid-19, mientras que los fallecidos se elevaron a los 537 desde el brote de la enfermedad en el país.

🕙COMUNICADO 11:00 am || #Covid19Ec

El Ministerio de Salud Pública informa: 34840 muestras,

🔘10850 casos positivos,

🔘1262 casos con alta hospitalaria,

🔘10757 descartados y

🔘537 personas fallecidas. #EcuadorUnido

Más información en ➡https://t.co/6DQFEswO0U pic.twitter.com/yXWQGCvl84 — Salud_Ec (@Salud_Ec) April 22, 2020

15:08 | MINUTO A MINUTO | Perú sumó 1.413 nuevos contagiados y 46 fallecidos en las últimas 24 horas, llegando a los 19.250 contagios confirmados y 530 muertos por Covid-19.

ACTUALIZACIÓN | Esta es la situación del coronavirus #COVID19 en Perú hasta las 00:00 horas del 22 de abril. #PerúEstáEnNuestrasManos. Más información: https://t.co/4Dy3EXal1D

Sala situacional: https://t.co/oFMAUUM0zQ pic.twitter.com/JgAczQVOk2 — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) April 22, 2020

14:35 | MINUTO A MINUTO | Francia suma 544 nuevos fallecidos por coronavirus en 24 horas y llega a 21.340 muertos en total, muy cerca ya de las cifras en España, que con 435 nuevas víctimas mortales en las últimas 24 horas acumula 21.717 fallecidos, 208.389 contagiados y 85.915 recuperados.

🔴 LIVE | #coronavirus : 336 décès supplémentaires en 24 heures en milieu hospitalier. Le bilan global (incluant les Ehpad) est estimé à 21 340 morts en France. https://t.co/UFgPecfAAQ — Le Monde (@lemondefr) April 22, 2020

13:48 | MINUTO A MINUTO | Grupos de narcotraficantes en México repartieron cajas con alimentos a personas más necesitadas, con el rostro de Joaquín “Chapo” Guzmán.

Coronavirus en México: los narcos reparten alimentos, con la cara y los clásicos bigotes del Chapo Guzmán impresos en las cajas https://t.co/EwumYAdH1L — Clarín (@clarincom) April 22, 2020

13:57 | MINUTO A MINUTO | Alemania comienza pruebas de su vacuna “BNT162” para combatir el coronavirus. Se realizará a un universo de 200 personas, las cuales serán de entre los 18 y 55 años.

💊 Alemania autoriza pruebas de una posible vacuna contra el covid-19. ➡️ Las primeras pruebas de la vacuna llamada 'BNT162 ', se realizarán en un grupo de 200 personas entre 18 y 55 años que no se hayan contagiado. 👉 https://t.co/TIM8HPUPAp pic.twitter.com/35r93ntNnp — Univision Noticias (@UniNoticias) April 22, 2020

12:15 | MINUTO A MINUTO | Italia mantiene la tendencia a la baja en cantidad de muertos en las últimas 24 horas y registró 437 fallecidos con lo que superaron las 25 mil víctimas fatales. A su vez, sumaron 3.370 nuevos casos de Covid-19 acumulando un total de 187.327 contagiados.

🔴 ÚLTIMA HORA | Italia registra una bajada en el dato diario de muertos por coronavirus, pero supera los 25.000 fallecimientos https://t.co/gDOVUCSfS3 pic.twitter.com/gwkGWeOh6v — Cadena SER (@La_SER) April 22, 2020

12:05 | MINUTO A MINUTO | Cifras en América al mediodía de este miércoles 22 de abril:

Estados Unidos / Contagiados: 828.301 / Fallecidos: 45.931

Brasil / Contagiados: 43.773 / Fallecidos: 2.776

Canadá / Contagiados: 39.561 / Fallecidos: 1.925

Perú / Contagiados: 17.837 / Fallecidos: 484

Chile / Contagiados: 11.296 / Fallecidos: 160

Ecuador / Contagiados: 10.398 / Fallecidos: 520

México / Contagiados: 9.501 / Fallecidos: 857

República Dominicana / Contagiados: 5.300 / Fallecidos: 260

Panamá / Contagiados: 4.821 / Fallecidos: 141

Colombia / Contagiados: 4.149 / Fallecidos: 196

Argentina / Contagiados: 3.144 / Fallecidos: 152

Fuente: RoyLab Stats

12:00 | MINUTO A MINUTO | Cifras en el mundo al mediodía de este miércoles 22 de abril:

Estados Unidos / Contagiados: 828.301 / Fallecidos: 45.931

España / Contagiados: 208.389 / Fallecidos: 21.717

Italia / Contagiados: 183.957 / Fallecidos: 24.648

Francia / Contagiados: 158.050 / Fallecidos: 20.769

Alemania / Contagiados: 149.676 / Fallecidos: 5.201

Reino Unido / Contagiados: 133.495 / Fallecidos: 18.100

Turquía / Contagiados: 95.591 / Fallecidos: 2.259

Irán / Contagiados: 85.996 / Fallecidos: 5.391

China / Contagiados: 82.790 / Fallecidos: 4.632

Rusia / Contagiados: 57.999 / Fallecidos: 513

Brasil / Contagiados: 43.773 / Fallecidos: 2.776

Bélgica / Contagiados: 41.889 / Fallecidos: 6.262

Canadá / Contagiados: 39.561 / Fallecidos: 1.925

Fuente: RoyLab Stats

11:18 | MINUTO A MINUTO | OMS entregó detalles respecto a si los cadáveres con Covid-19 pueden o no contagiar, y si deben ser enterrados o incinerados.

¿Los cuerpos con covid-19 transmiten la enfermedad? ¿Deben ser incinerados o se pueden enterrar? La OMS ofrece respuestas.https://t.co/hSbrSWr554 — BBC News Mundo (@bbcmundo) April 22, 2020

10:40 | MINUTO A MINUTO | Gobierno mexicano confirmó la reducción de salarios para el sector público de aquel país, medida tomada para mitigar los negativos efectos del coronavirus en la economía de aquel país.

Actualización | El Gobierno de México anuncia la reducción de salarios del sector público para enfrentar la pandemia. El decreto, que también contempla la desaparición de diez subsecretarías, será vigente hasta el 31 de diciembre de 2020. En vivo: https://t.co/1XJ6EJ4Hd0 pic.twitter.com/dVWEuVxDWO — EL PAÍS América (@elpais_america) April 22, 2020

10:11 | MINUTO A MINUTO | Confirman que primera muerte en Estados Unidos por coronavirus fue mucho antes de lo informado oficialmente y habría sucedido en el estado de California, no en Washington.

La primera muerte por #coronavirus en EEUU ocurrió mucho antes de lo pensado y en California, no en Washington.https://t.co/yLJRvmsTog — Univision Noticias (@UniNoticias) April 22, 2020

09:25 | MINUTO A MINUTO | En Argentina aterrizó un vuelo con personas repatriadas desde Estados Unidos y en el venía el cuerpo embalsamado de un empresario, el cual no fue declarado al momento de salir desde Norteamérica.

Un vuelo de repatriados trajo el cuerpo embalsamado de un empresario que murió de coronavirus y no había sido declarado https://t.co/MyojqiXosX — Clarín (@clarincom) April 22, 2020

08:56 | MINUTO A MINUTO | ONU advirtió una alza en lo niveles de hambruna en el mundo producto del coronavirus. Según sus estimaciones, cerca de 265 millones de personas se enfrentaran a la emergencia de “inseguridad alimentaria severa“, calificándola como una etapa de “hambruna bíblica“.

El mundo sufrirá una hambruna “bíblica”, advierte la ONU ➡ La organización calcula que 265 millones de personas se enfrentan a graves penalidades este año debido al coronavirus. https://t.co/mQ9pdAzESI — La Razón (@larazon_es) April 22, 2020

08:21 | MINUTO A MINUTO | España volvió a tener una jornada de alza en su cantidad de muertos en las últimas 24 horas. Este miércoles reportaron 435 víctimas fatales con lo que llegaron a las 21.717 fallecidos, mientras que los contagios alcanzaron los 208.389.

🔴 ÚLTIMA HORA | España registra una ligera subida en el número de fallecidos diarios por coronavirus con 435 muertos https://t.co/ot5RNE8ZBt pic.twitter.com/DkbMlcSdcG — EL PAÍS (@el_pais) April 22, 2020

20:50 | MINUTO A MINUTO | Reportaje del New York Times revela el disparo en la tasa de mortalidad por el COVID-19 en varios países del mundo, como una manera de reflejar más detalladamente el impacto de la pandemia del coronavirus COVID-19.

Ciudades como Nueva York vieron triplicar su número de muertos para el promedio en su igual periodo –entre el 11 de marzo y el 18 de abril– durante otros años, mientras que en España la cantidad de fallecidos desde el 9 de marzo al 5 de abril comparado a igual periodo de otros años fue un 66% superior.

26,000 Missing Deaths: Tracking the True Toll of the Coronavirus Crisis At least 26,000 more people have died during the coronavirus pandemic over the last month than the official Covid-19 death counts report, a review of mortality data in 11 countries shows – providing a clearer, if still incomplete, picture of the toll of the crisis.

13:50 | MINUTO A MINUTO | Perú se elevó en más de 1.500 nuevos casos de coronavirus confirmados. En las últimas 24 horas fueron 1.512 los contagiados y 39 los fallecidos. En total acumulan 17.837 enfermos y 484 muertos.

ACTUALIZACIÓN | Esta es la situación del coronavirus #COVID19 en Perú hasta las 00:00 horas del 21 de abril. #PerúEstáEnNuestrasManos. Más información: https://t.co/zOVhVQxkJG pic.twitter.com/5f8h0QyaN7 — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) April 21, 2020

13:10 | MINUTO A MINUTO | Ecuador superó los 10.300 contagiados por Covid-19 llegando a los 10.398 casos positivos. Sumaron además 520 fallecidos en total desde el estallido del brote.

🕙COMUNICADO 11:00 am || #COVID_19

El Ministerio de Salud Pública informa: 33389 muestras,

🔘10398 casos positivos,

🔘1207 casos con alta hospitalaria,

🔘10082 descartados y

🔘520 personas fallecidas. #EcuadorUnido

Más información en ➡https://t.co/6DQFEswO0U pic.twitter.com/piAro5dyS7 — Salud_Ec (@Salud_Ec) April 21, 2020

12:32 | MINUTO A MINUTO | Italia se suma a España en el repunte de muertos en las últimas 24 horas y registró 534 fallecidos, 80 más en relación al lunes. En total suman 24.648 víctimas fatales producto de la enfermedad.

🔴 ÚLTIMA HORA | Italia registra un repunte en la cifra diaria de contagiados y muertos. En 24 horas, el país ha sumado 2.729 nuevos contagios, casi 500 más que ayer, y 534 fallecidos, 80 más que ayer https://t.co/wf62V1g2B7 pic.twitter.com/17i9lPfvP1 — EL PAÍS (@el_pais) April 21, 2020

12:13 | MINUTO A MINUTO | Reino Unido registró 823 fallecidos en las últimas 24 horas acumulando un total de 17.337. En cuanto a los contagiados, son 129.044 los casos confirmados.

🔴 ÚLTIMA HORA | El Reino Unido registra 823 muertos en 24 horas y supera los 17.000 fallecidos solo en hospitales https://t.co/Gx5VY6BH7C pic.twitter.com/m2pDe9bKyt — EL PAÍS (@el_pais) April 21, 2020

12:05 | MINUTO A MINUTO | Cifras en América al mediodía de este martes 21 de abril:

Estados Unidos / Contagiados: 802.433 / Fallecidos: 43.177

Brasil / Contagiados: 40.880 / Fallecidos: 2.600

Canadá / Contagiados: 37.949 / Fallecidos: 1.755

Perú / Contagiados: 16.325 / Fallecidos: 445

Chile / Contagiados: 10.832 / Fallecidos: 147

Ecuador / Contagiados: 10.128 / Fallecidos: 507

México / Contagiados: 8.772 / Fallecidos: 712

República Dominicana / 5.044 / Fallecidos: 245

Panamá / Contagiados: 4.658 / Fallecidos: 136

Colombia / Contagiados: 3.977 / Fallecidos: 189

Argentina / Contagiados: 3.031 / Fallecidos: 145

Fuente: RoyLab Stats

12:00 | MINUTO A MINUTO | Cifras en el mundo al mediodía de este martes 21 de abril:

Estados Unidos / Contagiados: 802.433 / Fallecidos: 43.177

España / Contagiados: 204.178 / Fallecidos: 21.282

Italia / Contagiados: 181.228 / Fallecidos: 24.114

Francia / Contagiados: 155.383 / Fallecidos: 20.265

Alemania / Contagiados: 147.601 / Fallecidos: 4.897

Reino Unido / Contagiados: 129.044 / Fallecidos: 17.337

Turquía / Contagiados: 90.980 / Fallecidos: 2.140

Irán / Contagiados: 84.802 / Fallecidos: 5.297

China / Contagiados: 82.779 / Fallecidos: 4.632

Rusia / Contagiados: 52.763 / Fallecidos: 456

Bélgica / Contagiados: 40.956 / Fallecidos: 5.998

Brasil / Contagiados: 40.880 / Fallecidos: 2.600

Canadá / Contagiados: 37.949 / Fallecidos: 1.755

Fuente: RoyLab Stats

11:29 | MINUTO A MINUTO | Gobierno español autorizó a menores de 14 años salir a las calles, en compañía de un adulto.

🔴 ÚLTIMA HORA | El Gobierno permitirá salir a la calle acompañados a los menores de 14 años https://t.co/0UPlfxf4tZ pic.twitter.com/fH4WI098Bw — EL PAÍS (@el_pais) April 21, 2020

10:55 | MINUTO A MINUTO | Inflación se disparó en Argentina ante brote de coronavirus en el país: Alcanzó casi un 60%.

Por la pandemia la inflación vuelve a acelerarse y se acerca al 60% anual https://t.co/5jntEk56Tz — Clarín (@clarincom) April 19, 2020

10:01 | MINUTO A MINUTO | México elevó su alerta sanitaria producto del coronavirus ante explosivo aumento de casos contagiados con la enfermedad.

💊 México eleva nivel de alerta ante aumento acelerado de casos de #coronavirus. 👉 https://t.co/DKXst1fMSy pic.twitter.com/BcG2xK8UVf — Univision Noticias (@UniNoticias) April 21, 2020

09:22 | MINUTO A MINUTO | ExPresidenta Michelle Bachelet, se sumó al “Safe Hands Challenge“. A través de sus redes sociales, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos mostró el correcto lavado manos para evitar la propagación del Covid-19.

As we continue to fight #COVID19, we need to keep washing our hands regularly & thoroughly.

Thank you, @UN DSG @aminajmohammed for inviting me to the #SafeHands challenge! I now invite @SharanBurrow, @MarinSanna & @CatarinadeAlbuq.

Now, more than ever, we must #LeaveNoOneBehind. pic.twitter.com/a2rvva0l0H — Michelle Bachelet (@mbachelet) April 21, 2020

08:43 | MINUTO A MINUTO | España registró un leve repunte en su cantidad de muertos en las últimas 24 horas: 430 fallecidos producto del Covid-19. En total registran 21.282 muertos por la enfermedad y 204.178 contagiados.

🔴 ÚLTIMA HORA | La cifra de muertos diarios en España con coronavirus registra un ligero repunte hasta los 430 fallecidos https://t.co/bbnFR1r7mv pic.twitter.com/uC0q8Zn5ci — EL PAÍS (@el_pais) April 21, 2020

13:17 | MINUTO A MINUTO | España estudia ampliar por dos meses más el teletrabajo en aquel país ante la crisis sanitaria del coronavirus. La enfermedad a cobrado la vida de casi 21 mil personas y acumulan más de 200 mil contagiados.

El Gobierno estudia ampliar dos meses la preferencia del teletrabajo y los ERTE a empresas de sectores esenciales https://t.co/sfmhzNkTQd vía @el_pais

Me parece que todavía nos queda un tiempito para q esto se aproxime mínimamente a un a situación normal — Isabel Iglesias (en casa 🏡) (@isa_iglesias_al) April 20, 2020

12:33 | MINUTO A MINUTO | Italia sumó 454 fallecidos en las últimas 24 horas, con lo que llegó a los 24.114 muertos producto del coronavirus. En cuanto a los contagiados, son 181.228.

Coronavirus, a Vo' la fotografia del contagio: 43,2% di asintomatici https://t.co/xOMzTzFU3h — Repubblica (@repubblica) April 20, 2020

12:05 | MINUTO A MINUTO | Cifras en América al mediodía de este lunes 20 de abril:

Estados Unidos / Contagiados: 774.081 / Fallecidos: 41.227

Brasil / Contagiados: 39.154 / Fallecidos: 2.490

Canadá / Contagiados: 36.344 / Fallecidos: 1.646

Perú / Contagiados: 15.628 / Fallecidos: 400

Chile / Contagiados: 10.507 / Fallecidos: 139

Ecuador / Contagiados: 9.468 / Fallecidos: 474

México / Contagiados: 8.261 / Fallecidos: 686

República Dominicana / 4.964 / Fallecidos: 235

Panamá / Contagiados: 4.467 / Fallecidos: 126

Colombia / Contagiados: 3.792 / Fallecidos: 179

Argentina / Contagiados: 2.941 / Fallecidos: 136

Fuente: RoyLab Stats

12:00 | MINUTO A MINUTO | Cifras en el mundo al mediodía de este lunes 20 de abril:

Estados Unidos / Contagiados: 774.081 / Fallecidos: 41.227

España / Contagiados: 200.210 / Fallecidos: 20.852

Italia / Contagiados: 179.059 / Fallecidos: 23.708

Francia / Contagiados: 152.894 / Fallecidos: 19.718

Alemania / Contagiados: 146.476 / Fallecidos: 4.734

Reino Unido / Contagiados: 124.743 / Fallecidos: 16.509

Turquía / Contagiados: 86.306 / Fallecidos: 2.017

Irán / Contagiados: 83.505 / Fallecidos: 5.209

China / Contagiados: 82.747 / Fallecidos: 4.632

Rusia / Contagiados: 47.121 / Fallecidos: 405

Bélgica / Contagiados: 39.983 / Fallecidos: 5.828

Brasil / Contagiados: 39.154 / Fallecidos: 2.490

Canadá / Contagiados: 36.344 / Fallecidos: 1.646

Fuente: RoyLab Stats

11:04 | MINUTO A MINUTO | Gran Bretaña superó los 16 mil muertos Covid-19. Según los últimos datos entregados por la autoridades inglesas, son 16.509 los fallecidos y 124.743 los contagiados con la enfermedad.

#Internacional Reino Unido supera los 16 mil muertos por COVID-19#Covid19https://t.co/fzNr5KHRoK — Noticieros Canal 7 (@NOTICIEROS7) April 20, 2020

09:22 | MINUTO A MINUTO | Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aseguró que espera que esta semana terminen las medidas que se adoptaron en el país para combatir el Covid-19.

Bolsonaro dice que espera que medidas de cuarentena por coronavirus acaben esta semana https://t.co/O5vf2kqoDB pic.twitter.com/nbQYxp8gam — Reuters Latam (@ReutersLatam) April 20, 2020

Archivo de minuto a minuto de días anteriores.