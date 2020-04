Minuto a minuto: El mundo reacciona al avance del coronavirus

Fronteras cerradas, bolsas mundiales en el suelo y diversas disposiciones de los gobiernos centrales frente a la libre circulación en las ciudades.

Varias han sido las medidas alrededor del mundo para parar el avance del COVID-19, que ya registra más de 173.000 muertos.

10:40 | MINUTO A MINUTO | Gobierno mexicano confirmó la reducción de salarios para el sector público de aquel país, medida tomada para mitigar los negativos efectos del coronavirus en la economía de aquel país.

10:11 | MINUTO A MINUTO | Confirman que primera muerte en Estados Unidos por coronavirus fue mucho antes de lo informado oficialmente y habría sucedido en el estado de California, no en Washington.

09:25 | MINUTO A MINUTO | En Argentina aterrizó un vuelo con personas repatriadas desde Estados Unidos y en el venía el cuerpo embalsamado de un empresario, el cual no fue declarado al momento de salir desde Norteamérica.

08:56 | MINUTO A MINUTO | ONU advirtió una alza en lo niveles de hambruna en el mundo producto del coronavirus. Según sus estimaciones, cerca de 265 millones de personas se enfrentaran a la emergencia de “inseguridad alimentaria severa“, calificándola como una etapa de “hambruna bíblica“.

08:21 | MINUTO A MINUTO | España volvió a tener una jornada de alza en su cantidad de muertos en las últimas 24 horas. Este miércoles reportaron 435 víctimas fatales con lo que llegaron a las 21.717 fallecidos, mientras que los contagios alcanzaron los 208.389.

20:50 | MINUTO A MINUTO | Reportaje del New York Times revela el disparo en la tasa de mortalidad por el COVID-19 en varios países del mundo, como una manera de reflejar más detalladamente el impacto de la pandemia del coronavirus COVID-19.

Ciudades como Nueva York vieron triplicar su número de muertos para el promedio en su igual periodo –entre el 11 de marzo y el 18 de abril– durante otros años, mientras que en España la cantidad de fallecidos desde el 9 de marzo al 5 de abril comparado a igual periodo de otros años fue un 66% superior.

At least 26,000 more people have died during the coronavirus pandemic over the last month than the official Covid-19 death counts report, a review of mortality data in 11 countries shows – providing a clearer, if still incomplete, picture of the toll of the crisis.

13:50 | MINUTO A MINUTO | Perú se elevó en más de 1.500 nuevos casos de coronavirus confirmados. En las últimas 24 horas fueron 1.512 los contagiados y 39 los fallecidos. En total acumulan 17.837 enfermos y 484 muertos.

13:10 | MINUTO A MINUTO | Ecuador superó los 10.300 contagiados por Covid-19 llegando a los 10.398 casos positivos. Sumaron además 520 fallecidos en total desde el estallido del brote.

12:32 | MINUTO A MINUTO | Italia se suma a España en el repunte de muertos en las últimas 24 horas y registró 534 fallecidos, 80 más en relación al lunes. En total suman 24.648 víctimas fatales producto de la enfermedad.

12:13 | MINUTO A MINUTO | Reino Unido registró 823 fallecidos en las últimas 24 horas acumulando un total de 17.337. En cuanto a los contagiados, son 129.044 los casos confirmados.

12:05 | MINUTO A MINUTO | Cifras en América al mediodía de este martes 21 de abril:

12:00 | MINUTO A MINUTO | Cifras en el mundo al mediodía de este martes 21 de abril:

11:29 | MINUTO A MINUTO | Gobierno español autorizó a menores de 14 años salir a las calles, en compañía de un adulto.

10:55 | MINUTO A MINUTO | Inflación se disparó en Argentina ante brote de coronavirus en el país: Alcanzó casi un 60%.

10:01 | MINUTO A MINUTO | México elevó su alerta sanitaria producto del coronavirus ante explosivo aumento de casos contagiados con la enfermedad.

09:22 | MINUTO A MINUTO | ExPresidenta Michelle Bachelet, se sumó al “Safe Hands Challenge“. A través de sus redes sociales, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos mostró el correcto lavado manos para evitar la propagación del Covid-19.

