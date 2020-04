Minuto a minuto: El mundo reacciona al avance del coronavirus

Fronteras cerradas, bolsas mundiales en el suelo y diversas disposiciones de los gobiernos centrales frente a la libre circulación en las ciudades.

Varias han sido las medidas alrededor del mundo para parar el avance del COVID-19, que ya registra más de 173.000 muertos.

12:13 | MINUTO A MINUTO | Reino Unido registró 823 fallecidos en las últimas 24 horas acumulando un total de 17.337. En cuanto a los contagiados, son 129.044 los casos confirmados.

12:05 | MINUTO A MINUTO | Cifras en América al mediodía de este martes 21 de abril:

12:00 | MINUTO A MINUTO | Cifras en el mundo al mediodía de este martes 21 de abril:

11:29 | MINUTO A MINUTO | Gobierno español autorizó a menores de 14 años salir a las calles, en compañía de un adulto.

10:55 | MINUTO A MINUTO | Inflación se disparó en Argentina ante brote de coronavirus en el país: Alcanzó casi un 60%.

10:01 | MINUTO A MINUTO | México elevó su alerta sanitaria producto del coronavirus ante explosivo aumento de casos contagiados con la enfermedad.

09:22 | MINUTO A MINUTO | ExPresidenta Michelle Bachelet, se sumó al “Safe Hands Challenge“. A través de sus redes sociales, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos mostró el correcto lavado manos para evitar la propagación del Covid-19.

As we continue to fight #COVID19, we need to keep washing our hands regularly & thoroughly.

Thank you, @UN DSG @aminajmohammed for inviting me to the #SafeHands challenge! I now invite @SharanBurrow, @MarinSanna & @CatarinadeAlbuq.

Now, more than ever, we must #LeaveNoOneBehind. pic.twitter.com/a2rvva0l0H

— Michelle Bachelet (@mbachelet) April 21, 2020