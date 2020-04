Trump anunció que firmará decreto para suspender inmigración a Estados Unidos

A esto se suma el impacto de la pandemia en la economía estadounidense. El 16 de abril, el departamento de Trabajo reveló que 5,2 millones de personas solicitaron los seguros de cesantía correspondientes a dicho país.

In light of the attack from the Invisible Enemy, as well as the need to protect the jobs of our GREAT American Citizens, I will be signing an Executive Order to temporarily suspend immigration into the United States!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 21, 2020