Minuto a minuto: El mundo reacciona al avance del coronavirus

Fronteras cerradas, bolsas mundiales en el suelo y diversas disposiciones de los gobiernos centrales frente a la libre circulación en las ciudades.

Varias han sido las medidas alrededor del mundo para parar el avance del COVID-19, que ya registra más de 142.000 muertos.

Estas son las últimas informaciones

12:10 | MINUTO A MINUTO | Cifras en América al mediodía de este miércoles 15 de abril:

Estados Unidos / Contagiados: 651.165 / Fallecidos: 33.332

/ Contagiados: 651.165 / Fallecidos: 33.332 Brasil / Contagiados: 29.165 / Fallecidos: 1.764

/ Contagiados: 29.165 / Fallecidos: 1.764 Canadá / Contagiados: 28.893 / Fallecidos: 1.048

/ Contagiados: 28.893 / Fallecidos: 1.048 Perú / Contagiados: 11.475 / Fallecidos: 254

/ Contagiados: 11.475 / Fallecidos: 254 Chile / Contagiados: 8.807 / Fallecidos: 105

/ Contagiados: 8.807 / Fallecidos: 105 Ecuador / Contagiados: 7.858 / Fallecidos: 388

/ Contagiados: 7.858 / Fallecidos: 388 México / Contagiados: 5.847 / Fallecidos: 449

/ Contagiados: 5.847 / Fallecidos: 449 República Dominicana / Contagiados: 3.755 / Fallecidos: 196

/ Contagiados: 3.755 / Fallecidos: 196 Panamá / Contagiados: 3.751 / Fallecidos: 103

/ Contagiados: 3.751 / Fallecidos: 103 Colombia / Contagiados: 3.105 / Fallecidos: 131

/ Contagiados: 3.105 / Fallecidos: 131 Argentina / Contagiados: 2.571 / Fallecidos: 115

Fuente: RoyLab Stats

12:05 | MINUTO A MINUTO | Cifras en el mundo al mediodía de este jueves 16 de abril:

Estados Unidos / Contagiados: 651.165 / Fallecidos: 33.332

/ Contagiados: 651.165 / Fallecidos: 33.332 España / Contagiados: 182.816 / Fallecidos: 19.130

/ Contagiados: 182.816 / Fallecidos: 19.130 Italia / Contagiados: 165.632 / Fallecidos: 21.713

/ Contagiados: 165.632 / Fallecidos: 21.713 Francia / Contagiados: 147.863 / Fallecidos: 17.167

/ Contagiados: 147.863 / Fallecidos: 17.167 Alemania / Contagiados: 135.441 / Fallecidos: 3.935

/ Contagiados: 135.441 / Fallecidos: 3.935 Reino Unido / Contagiados: 103.093 / Fallecidos: 13.729

/ Contagiados: / Fallecidos: China / Contagiados: 82.342 / Fallecidos: 3.342

/ Contagiados: 82.342 / Fallecidos: 3.342 Irán / Contagiados: 77.995 / Fallecidos: 4.869

/ Contagiados: 77.995 / Fallecidos: 4.869 Turquía / Contagiados: 69.392 / Fallecidos: 1.518

/ Contagiados: 69.392 / Fallecidos: 1.518 Bélgica / Contagiados: 34.809 / Fallecidos: 4.857

/ Contagiados: 34.809 / Fallecidos: 4.857 Países Bajos / Contagiados: 29.214 / Fallecidos: 3.315

/ Contagiados: 29.214 / Fallecidos: 3.315 Brasil / Contagiados: 29.165 / Fallecidos: 1.764

/ Contagiados: 29.165 / Fallecidos: 1.764 Canadá / Contagiados: 28.893 / Fallecidos: 1.048

Fuente: RoyLab Stats

11:29 | MINUTO A MINUTO | Coronavirus: Reino Unido registró 861 nuevas muertes y superaron los 100 mil contagiados.

Coronavirus: Reino Unido registró 861 nuevas muertes y superaron los 100 mil contagiadoshttps://t.co/INwGrYHOMp pic.twitter.com/LPFyp0kheZ — Radio ADN (@adnradiochile) April 16, 2020

10:48 | MINUTO A MINUTO | Estados Unidos reportó que más de 22 millones de personas perdieron sus empleos ante la crisis sanitaria del Covid-19.

La crisis por la pandemia arroja al desempleo a 22 millones de estadounidenses en cuatro semanas: Las acciones para atajar la expansión del coronavirus han borrado casi todos los trabajos creados desde la Gran Recesión de 2008.

Por @antonialaborde https://t.co/rPb1Wlz1W0 — EL PAÍS América (@elpais_america) April 16, 2020

10:00 | MINUTO A MINUTO | Japón extiende su estado de emergencia para todo el país, abarcando sus 47 regiones: No contemplan cuarentena obligatoria.

Coronavirus en Japón: extienden el estado de emergencia a todo el país https://t.co/jA96BVQ1Ve — Clarín (@clarincom) April 16, 2020

09:40 | MINUTO A MINUTO | Prensa española reaccionó a la muerte de Luis Sepúlveda: “Integrante del Grupo de Amigos Personales de Allende, el escritor chileno se exilió tras ser torturado por Pinochet“.

Decía que nació "profundamente rojo", pero se desencantó de los partidos. Integrante del Grupo de Amigos Personales de Allende, el escritor chileno Luis Sepúlveda se exilió tras ser torturado por Pinochet. Ha muerto a los 70 años en Oviedo de coronavirus https://t.co/y40AXXN7nn — EL PAÍS (@el_pais) April 16, 2020

08:58 | MINUTO A MINUTO | Hasta la mañana de este jueves, “La ciudad que nunca duerme” tiene 213 mil contagiados y más de 11.500 fallecidos.

Será obligatorio: neoyorquinos deberán usar máscaras cubrebocas en sitios públicos. https://t.co/gIA8P58m7F pic.twitter.com/2ZUmvtOFl4 — Univision (@Univision) April 16, 2020

08:24 | MINUTO A MINUTO | Al menos 4.000 reclusos recibirán prisión domiciliaria en Colombia, esto para descongestionar la población penal en dicho país ante brote de coronavirus.

Colombia envía a prisión domiciliaria a los reclusos más vulnerables al coronavirus https://t.co/NH1tUd89xL pic.twitter.com/jOw0NpawuW — EL PAÍS América (@elpais_america) April 16, 2020

21:29 | MINUTO A MINUTO | Enfermera en el Reino Unido contagiada con COVID-19 logra dar a luz por cesárea antes de morir.

Coronavirus: Pregnant nurse, 28, dies after contracting COVID-19 – but baby survives A 28-year-old pregnant nurse has died after contracting coronavirus. Mary Agyeiwaa Agyapong, who worked at Luton and Dunstable University Hospital for five years, died on Sunday after testing positive for the disease cause by coronavirus. Her baby was delivered successfully via emergency caesarean and is doing well, according to the hospital.

15:29 | MINUTO A MINUTO | Periodista Jorge Viera de Univisión estalló en llanto en vivo al enterarse que se contagió de Covid-19 en Nueva York.

14:56 | MINUTO A MINUTO | Perú llegó a los 254 fallecidos en las últimas 24 horas, mientras que los contagiados van en 11.475.

ACTUALIZACIÓN | Esta es la situación del coronavirus #COVID19 en Perú hasta las 00:00 horas del 15 de abril. #PerúEstáEnNuestrasManos. Más información: https://t.co/dqwnznbbxE pic.twitter.com/qteFr0hirC — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) April 15, 2020

14:19 | MINUTO A MINUTO | Francia confirmó 514 muertos en las últimas 24 horas, lo que lleva el total a 10.643 personas que han muerto en hospitales desde el 1 de marzo.

🔴 En France, 514 personnes sont mortes des suites du #Covid19 à l'hôpital ces dernières 24 heures (contre + 541 en 24 heures mardi). https://t.co/ox86idbcHw — Le Monde (@lemondefr) April 15, 2020

13:31 | MINUTO A MINUTO | Autoridades de salud de Ecuador sumaron 255 nuevos casos confirmados, 19 muertos y 261 descartados más en las últimas 24 horas. Con ello, sumaron 7.858 contagiados, 388 muertos y 7.756 recuperados.

🕙COMUNICADO 11:00 am || #COVID_19

El Ministerio de Salud Pública informa: 26093 muestras,

🔘7858 casos positivos,

🔘780 casos con alta hospitalaria,

🔘7756 descartados y

🔘388 personas fallecidas. #EcuadorUnido

Más información en ➡https://t.co/6DQFEswO0U pic.twitter.com/9Wc2nYfAX0 — Salud_Ec (@Salud_Ec) April 15, 2020

12:57 | MINUTO A MINUTO | Italia reportó 578 fallecidos y 1.127 contagiados en las últimas 24 horas, por lo que el balance total es de 21.645 muertos y 165.155.

🔴#ÚLTIMAHORA Italia registra 1.127 contagios y 578 fallecidos en las últimas 24 horas, ambos datos en línea con la tendencia de los últimos días. El balance total en el país es de 165.155 casos y 21.645 fallecidos https://t.co/h11KkhsWal — ABC.es (@abc_es) April 15, 2020

11:23 | MINUTO A MINUTO | El mundo pasó los 2 millones de contagiados por Covid-19. Hasta las 11:30 de la mañana de este miércoles 15 de abril, son 2.026.278 casos confirmados en todo el planeta.

🔴 ÚLTIMA HORA | El mundo rebasa los dos millones de casos confirmados https://t.co/zNTk5vfmCf pic.twitter.com/goTw4g9Zm2 — EL PAÍS América (@elpais_america) April 15, 2020

10:18 | MINUTO A MINUTO | Gobierno chino exigió a Estados Unidos que cumpla con sus obligaciones con la OMS: “Reclamamos a Estados Unidos que cumpla con sus responsabilidades y obligaciones y que apoye a la OMS para liderar la campaña internacional contra la epidemia“, dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Zhao Lijian.

Coronavirus: China le exige a Estados Unidos que cumpla con su obligación de aportar fondos a la OMS https://t.co/5zP5FUyy14 — Clarín (@clarincom) April 15, 2020

09:33| MINUTO A MINUTO | Reino Unido confirmó 761 fallecidos por Covid-19 en las últimas 24 horas. Quedaron cerca de los 13 mil muertos producto de la enfermedad.

#ULTIMAHORA Reino Unido sufre 761 decesos en 24 horas y roza los 13.000 muertos por coronavirus (oficial) #AFP pic.twitter.com/eGiii4RIBN — Agence France-Presse (@AFPespanol) April 15, 2020

08:27 | MINUTO A MINUTO | Estados Unidos registró un repunte en sus víctimas fatales durante las últimas 24 horas: 2.228 muertes por Covid-19, según lo reportado por la Universidad Johns Hopkins. Superaron los 25 fallecidos.

➡️ 2,228 personas mueren en solo 24 horas en EEUU por #COVID19, un récord en el país y el resto de mundo. ➡️ El presidente Trump anunció que quitará apoyo económico a la OMS. Informa @EdwinPitti pic.twitter.com/ZNkSkmyKQ4 — Univision Noticias (@UniNoticias) April 15, 2020

22:40 | MINUTO A MINUTO | China anuncia que realizará pruebas clínicas de tres potenciales vacunas para el coronavirus COVID-19, y que una de ellas es la primera del mundo en pasar a una segunda etapa.

China Focus: China approves three COVID-19 vaccines for clinical trials Samples of the COVID-19 inactivated vaccine are seen at Sinovac Biotech Ltd., in Beijing, capital of China, March 16, 2020. (Xinhua/Zhang Yuwei) The seamless connection between research and approval is the major reason behind the fast development of vaccines.

18:20 | MINUTO A MINUTO | Trump ataca la Organización Mundial de la Salud y anuncia que suspenderá los aportes de EE.UU.

#BREAKING President Trump announces 'halting funding' of World Health Organization pic.twitter.com/xeykTyUCpf — AFP news agency (@AFP) April 14, 2020

16:15 | MINUTO A MINUTO | Brasil registró 204 muertes por coronavirus en 24 horas, alcanzando los 1.532 fallecidos y 25.262 contagiados.

Brasil bate recorde e registra 204 novas mortes por coronavírus em 24 h O Brasil registrou 204 novas mortes pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas e bateu um novo recorde diário, segundo dados do Ministério da Saúde divulgados nesta terça (14). Ao todo, são 1.532 óbitos. No dia anterior, foram 105 novas mortes. No fim de semana o número de novos óbitos diários ficou abaixo de cem.

15:17 | MINUTO A MINUTO | Ecuador superó los 360 fallecidos por Covid-19 y confirmó 7.603 contagiados hasta la mañana de este martes.

🕙COMUNICADO 11:00 am || #COVID_19

El Ministerio de Salud Pública informa: 25347 muestras,

🔘7603 casos positivos,

🔘696 casos con alta hospitalaria,

🔘7495 descartados y

🔘369 personas fallecidas. #EcuadorUnido

Más información en ➡https://t.co/wtugWOz5rM pic.twitter.com/GWniLEGp7J — Salud_Ec (@Salud_Ec) April 14, 2020

14:34 | MINUTO A MINUTO | Cuba llegó a los 766 casos confirmados con Covid-19. El país tiene 21 fallecidos.

Se confirmaron 40 nuevos casos de 1634 pruebas realizadas, para un acumulado de 766 casos en #Cuba. ▪ 599 con evolución clínica estable

▪ 9 pacientes en estado crítico

▪ 3 pacientes en estado grave

▪ 21 fallecidos

▪ 132 altas

▪2 evacuadoshttps://t.co/1601IbMPNU pic.twitter.com/b50OGDZYNd — Ministerio de Salud Pública de Cuba (@MINSAPCuba) April 14, 2020

14:02 | MINUTO A MINUTO | Perú superó los 10 mil contagiados durante las últimas 24 horas y llegó a los 230 fallecidos, 14 muertos más en relación al lunes.

El presidente @MartinVizcarraC, acompañado del Consejo de Ministros en pleno, informa sobre la situación del Estado de Emergencia en el #Día30 y las acciones que realiza el Gobierno para contener la propagación del COVID-19. En vivo: https://t.co/qvqAfF1O4e https://t.co/2JVCq2T3I0 — Presidencia Perú (@presidenciaperu) April 14, 2020

13:44 | MINUTO A MINUTO | Argentina superó los 100 muertos luego de confirmar seis fallecidos en las últimas 24 horas. Además, aumentaron a los 2.277 los casos confirmados.

EN VIVO | Reporte diario desde el Ministerio de Salud – Nuevo coronavirus COVID-19 https://t.co/ltKVLlmDFC — Casa Rosada (@CasaRosada) April 14, 2020

13:21 | MINUTO A MINUTO | Francia sumó 541 fallecidos en las últimas 24 horas producto del coronavirus y alcanzó la cifra de 15.729 muertos. Ya acumulan 143.303 contagiados con la enfermedad.

🔴 LIVE | 541 personnes sont mortes des suites du Covid-19 à l'hôpital ces dernières 24 heures en France. https://t.co/qcMF6Gviqj — Le Monde (@lemondefr) April 14, 2020

12:28 | MINUTO A MINUTO | Italia registró el menor número de contagios en el último mes durante las últimas 24 horas: 2.971 casos confirmados llegando a los 162.488. En cuanto a los fallecidos, sumaron 602 y alcanzaron los 21.067.

🔴 ÚLTIMA HORA | Italia registra el menor número de contagios en un mes con menos de 3.000 nuevos casos: ➡️ 2.972 nuevos contagios en 24 horas (162.488 en total)

➡️ 602 fallecidos en 24 horas (21.067 en total)https://t.co/mxctwB8Yks — Cadena SER (@La_SER) April 14, 2020

12:10 | MINUTO A MINUTO | Cifras en América al mediodía de este martes 14 de abril:

Estados Unidos / Contagiados: 589.418 / Fallecidos: 24.533

/ Contagiados: 589.418 / Fallecidos: 24.533 Canadá / Contagiados: 26.206 / Fallecidos: 824

/ Contagiados: 26.206 / Fallecidos: 824 Brasil / Contagiados: 23.955 / Fallecidos: 1.361

/ Contagiados: 23.955 / Fallecidos: 1.361 Perú / Contagiados: 9.784 / Fallecidos: 216

/ Contagiados: 9.784 / Fallecidos: 216 Chile / Contagiados: 7.917 / Fallecidos: 92

/ Contagiados: 7.917 / Fallecidos: 92 Ecuador / Contagiados: 7.529 / Fallecidos: 355

/ Contagiados: 7.529 / Fallecidos: 355 México / Contagiados: 5.014 / Fallecidos: 332

/ Contagiados: 5.014 / Fallecidos: 332 Panamá / Contagiados: 3.472 / Fallecidos: 94

/ Contagiados: 3.472 / Fallecidos: 94 República Dominicana / Contagiados: 3.286 / Fallecidos: 183

/ Contagiados: 3.286 / Fallecidos: 183 Colombia / Contagiados: 2.852 / Fallecidos: 112

/ Contagiados: 2.852 / Fallecidos: 112 Argentina / Contagiados: 2.277 / Fallecidos: 102

Fuente: RoyLab Stats

12:05 | MINUTO A MINUTO | Cifras en el mundo al mediodía de este martes 14 de abril:

Estados Unidos / Contagiados: 589.418 / Fallecidos: 24.533

/ Contagiados: 589.418 / Fallecidos: 24.533 España / Contagiados: 172.655 / Fallecidos: 18.150

/ Contagiados: 172.655 / Fallecidos: 18.150 Italia / Contagiados: 162.488/ Fallecidos: 21.067

/ Contagiados: 162.488/ Fallecidos: 21.067 Francia / Contagiados: 136.779 / Fallecidos: 14.967

/ Contagiados: 136.779 / Fallecidos: 14.967 Alemania / Contagiados: 130.826 / Fallecidos: 3.356

/ Contagiados: 130.826 / Fallecidos: 3.356 Reino Unido / Contagiados: 93.873 / Fallecidos: 12.107

/ Contagiados: / Fallecidos: China / Contagiados: 82.250 / Fallecidos: 3.341

/ Contagiados: 82.250 / Fallecidos: 3.341 Irán / Contagiados: 74.877 / Fallecidos: 4.683

/ Contagiados: 74.877 / Fallecidos: 4.683 Turquía / Contagiados: 61.049 / Fallecidos: 1.296

/ Contagiados: 61.049 / Fallecidos: 1.296 Bélgica / Contagiados: 31.119 / Fallecidos: 4.157

/ Contagiados: 31.119 / Fallecidos: 4.157 Países Bajos / Contagiados: 27.419 / Fallecidos: 2.945

/ Contagiados: 27.419 / Fallecidos: 2.945 Canadá / Contagiados: 26.206 / Fallecidos: 824

Fuente: RoyLab Stats

10:45 | MINUTO A MINUTO | Universidad de Chile confirmó y aclaró que madre del volante Walter Montillo no se encuentra con síntomas de coronavirus, desmintiendo información de medio argentino.

Aclaración: Tras chequear la información con Walter, podemos asegurar que su madre se encuentra en buen estado de salud, en su hogar y sin síntomas de coronavirus. Está en los últimos días de cuarentena preventiva (por haber estado en contacto con un contagiado de COVID-19) — Universidad de Chile (@udechile) April 14, 2020

09:32 | MINUTO A MINUTO | Empresa Aircreative, sin ánimo de lucro, diseñó mascarillas con los colores e insignias de clubes españoles. ¿Te gustaría una idea así en Chile?.

La empresa Aircreative ha diseñado sin ánimo de lucro las mascarillas de algunos equipos de Primera División. ¿Las llegaremos a ver alguna vez en los estadios? https://t.co/yBQmAGsulM pic.twitter.com/sQBQjoIZYp — MARCA (@marca) April 13, 2020

09:06 | MINUTO A MINUTO | Tottenham habilitó su estadio como centro de análisis de Covid-19 en Londres, Inglaterra.

🏟️ A disposición del NHS, nuestro estadio se utilizó para realizar análisis de COVID-19 y para ayudar al @NorthMidNHS con sus pacientes ambulatorios. pic.twitter.com/usY1iQa6gu — Tottenham Hotspur (desde 🏡) (@Spurs_ES) April 13, 2020

08:42 | MINUTO A MINUTO | España tuvo una leve alza en las últimas 24 horas por fallecidos de Covid-19: Sumaron 567, con lo que llegaron a los 18.150 muertos por la enfermedad.

🔴 ÚLTIMA HORA | España registra una leve subida en las muertes diarias por coronavirus hasta los 567 fallecidos https://t.co/r2ddx3V8hC pic.twitter.com/uXw8jPfRYF — EL PAÍS (@el_pais) April 14, 2020

08:17 | MINUTO A MINUTO | Medio internacional reveló fuerte polémica ante nueva aplicación para móviles que informa sobre personas contagiadas con Covid-19.

Fue el secretario de Salud del gobierno inglés, Matt Hancock, quien sostuvo que dicha app no revelará los datos de la personas contagiadas, si no que advertirá a otros usuarios de no acercarse a un radio cercano a la persona infectada, reveló The Guardian.

Polémica por aplicación que identifica a infectado con coronavirus e informa a las personas con quien estuvohttps://t.co/hjbhhq3p26 — Meganoticias (@meganoticiascl) April 14, 2020

