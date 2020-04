Reino Unido roza los 13 mil fallecidos y está cerca de los 100 mil contagiados con coronavirus

Las autoridades sanitarias del Reino Unido entregaron el último reporte en torno al impacto del coronavirus Covid-19, informando que se registraron 761 muertes en las últimas 24 horas, rozando de esta forma los 13 mil fallecidos.

Según informó el Departamento de Salud y Atención Social, las víctimas mortales descendieron un poco en relación al reporte del martes (778), además de que se detalló que 313.769 personas han sito testeadas, de las cuales 98.476 han dado positivo.

En resumen, ya son 12.868 los fallecidos en el Reino Unido por el coronavirus Covid-19, hasta las 17:00 horas locales.

As of 9am 15 April, 398,916 tests have concluded, with 15,994 tests on 14 April.

313,769 people have been tested of which 98,476 tested positive.

As of 5pm on 14 April, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 12,868 have sadly died. pic.twitter.com/Rm19fv4jv0

