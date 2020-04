Minuto a minuto: El mundo reacciona al avance del coronavirus

Fronteras cerradas, b olsas mundiales en el suelo y diversas disposiciones de los gobiernos centrales frente a la libre circulación en las ciudades.

Varias han sido las medidas alrededor del mundo para parar el avance del COVID-19, que ya registra más de 124.000 muertos.

10:18| MINUTO A MINUTO | Gobierno chino exigió a Estados Unidos que cumpla con sus obligaciones con la OMS: “Reclamamos a Estados Unidos que cumpla con sus responsabilidades y obligaciones y que apoye a la OMS para liderar la campaña internacional contra la epidemia“, dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Zhao Lijian.

09:33| MINUTO A MINUTO | Reino Unido confirmó 761 fallecidos por Covid-19 en las últimas 24 horas. Quedaron cerca de los 13 mil muertos producto de la enfermedad.

08:27 | MINUTO A MINUTO | Estados Unidos registró un repunte en sus víctimas fatales durante las últimas 24 horas: 2.228 muertes por Covid-19, según lo reportado por la Universidad Johns Hopkins. Superaron los 25 fallecidos.

22:40 | MINUTO A MINUTO | China anuncia que realizará pruebas clínicas de tres potenciales vacunas para el coronavirus COVID-19, y que una de ellas es la primera del mundo en pasar a una segunda etapa.

Samples of the COVID-19 inactivated vaccine are seen at Sinovac Biotech Ltd., in Beijing, capital of China, March 16, 2020. (Xinhua/Zhang Yuwei) The seamless connection between research and approval is the major reason behind the fast development of vaccines.