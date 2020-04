Taiwán publicó correo enviado a la OMS en diciembre advirtiendo sobre el coronavirus

Una polémica generó entre Taiwán y la Organización Mundial de la Salud (OMS) por el coronavirus Covid-19.

Todo comenzó porque Taiwán acusó que la OMS no respondió un correo que enviaron el 31 de diciembre en el que advertían sobre siete pacientes en Wuhan con una “neumonía atípica” y pedían que les compartieran más información.

Además, detallaron que las personas se les estaba tratando en “aislación“, lo que según Taiwán, significaba que se creía de un posible contagio de persona a persona.

Pero el 14 de enero la OMS entregó públicamente información sobre el coronavirus e indicaron que “no hay pruebas de una transmisión entre humanos“.

Debido a esto, el problema creció, ya que Estados Unidos le reprochó a la OMS haber ayudado a China a “disimular” la gravedad del virus.

This is the mail @Taiwan_CDC sent to @WHO Dec. 31, 2019. “Atypical pneumonia” to #China means #SARS. Patients “treated in isolation” means human-to-human transmission. WHO should focus on fighting #COVID19, not scapegoating victims like #Taiwan. pic.twitter.com/5FIaD1cxLX

— 外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC (Taiwan) 🇹🇼 (@MOFA_Taiwan) April 11, 2020