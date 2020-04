Minuto a minuto: El mundo reacciona al avance del coronavirus

Fronteras cerradas, bolsas mundiales en el suelo y diversas disposiciones de los gobiernos centrales frente a la libre circulación en las ciudades.

Varias han sido las medidas alrededor del mundo para parar el avance del COVID-19, que ya registra más de 124.000 muertos.

Estas son las últimas informaciones

13:21 | MINUTO A MINUTO | Francia sumó 541 fallecidos en las últimas 24 horas producto del coronavirus y alcanzó la cifra de 15.729 muertos. Ya acumulan 143.303 contagiados con la enfermedad.

🔴 LIVE | 541 personnes sont mortes des suites du Covid-19 à l'hôpital ces dernières 24 heures en France. https://t.co/qcMF6Gviqj — Le Monde (@lemondefr) April 14, 2020

12:28 | MINUTO A MINUTO | Italia registró el menor número de contagios en el último mes durante las últimas 24 horas: 2.971 casos confirmados llegando a los 162.488. En cuanto a los fallecidos, sumaron 602 y alcanzaron los 21.067.

🔴 ÚLTIMA HORA | Italia registra el menor número de contagios en un mes con menos de 3.000 nuevos casos: ➡️ 2.972 nuevos contagios en 24 horas (162.488 en total)

➡️ 602 fallecidos en 24 horas (21.067 en total)https://t.co/mxctwB8Yks — Cadena SER (@La_SER) April 14, 2020

12:10 | MINUTO A MINUTO | Cifras en América al mediodía de este martes 14 de abril:

Estados Unidos / Contagiados: 589.418 / Fallecidos: 24.533

/ Contagiados: 589.418 / Fallecidos: 24.533 Canadá / Contagiados: 26.206 / Fallecidos: 824

/ Contagiados: 26.206 / Fallecidos: 824 Brasil / Contagiados: 23.955 / Fallecidos: 1.361

/ Contagiados: 23.955 / Fallecidos: 1.361 Perú / Contagiados: 9.784 / Fallecidos: 216

/ Contagiados: 9.784 / Fallecidos: 216 Chile / Contagiados: 7.917 / Fallecidos: 92

/ Contagiados: 7.917 / Fallecidos: 92 Ecuador / Contagiados: 7.529 / Fallecidos: 355

/ Contagiados: 7.529 / Fallecidos: 355 México / Contagiados: 5.014 / Fallecidos: 332

/ Contagiados: 5.014 / Fallecidos: 332 Panamá / Contagiados: 3.472 / Fallecidos: 94

/ Contagiados: 3.472 / Fallecidos: 94 República Dominicana / Contagiados: 3.286 / Fallecidos: 183

/ Contagiados: 3.286 / Fallecidos: 183 Colombia / Contagiados: 2.852 / Fallecidos: 112

/ Contagiados: 2.852 / Fallecidos: 112 Argentina / Contagiados: 2.277 / Fallecidos: 102

Fuente: RoyLab Stats

12:05 | MINUTO A MINUTO | Cifras en el mundo al mediodía de este martes 14 de abril:

Estados Unidos / Contagiados: 589.418 / Fallecidos: 24.533

/ Contagiados: 589.418 / Fallecidos: 24.533 España / Contagiados: 172.655 / Fallecidos: 18.150

/ Contagiados: 172.655 / Fallecidos: 18.150 Italia / Contagiados: 162.488/ Fallecidos: 21.067

/ Contagiados: 162.488/ Fallecidos: 21.067 Francia / Contagiados: 136.779 / Fallecidos: 14.967

/ Contagiados: 136.779 / Fallecidos: 14.967 Alemania / Contagiados: 130.826 / Fallecidos: 3.356

/ Contagiados: 130.826 / Fallecidos: 3.356 Reino Unido / Contagiados: 93.873 / Fallecidos: 12.107

/ Contagiados: / Fallecidos: China / Contagiados: 82.250 / Fallecidos: 3.341

/ Contagiados: 82.250 / Fallecidos: 3.341 Irán / Contagiados: 74.877 / Fallecidos: 4.683

/ Contagiados: 74.877 / Fallecidos: 4.683 Turquía / Contagiados: 61.049 / Fallecidos: 1.296

/ Contagiados: 61.049 / Fallecidos: 1.296 Bélgica / Contagiados: 31.119 / Fallecidos: 4.157

/ Contagiados: 31.119 / Fallecidos: 4.157 Países Bajos / Contagiados: 27.419 / Fallecidos: 2.945

/ Contagiados: 27.419 / Fallecidos: 2.945 Canadá / Contagiados: 26.206 / Fallecidos: 824

Fuente: RoyLab Stats

10:45 | MINUTO A MINUTO | Universidad de Chile confirmó y aclaró que madre del volante Walter Montillo no se encuentra con síntomas de coronavirus, desmintiendo información de medio argentino.

Aclaración: Tras chequear la información con Walter, podemos asegurar que su madre se encuentra en buen estado de salud, en su hogar y sin síntomas de coronavirus. Está en los últimos días de cuarentena preventiva (por haber estado en contacto con un contagiado de COVID-19) — Universidad de Chile (@udechile) April 14, 2020

09:32 | MINUTO A MINUTO | Empresa Aircreative, sin ánimo de lucro, diseñó mascarillas con los colores e insignias de clubes españoles. ¿Te gustaría una idea así en Chile?.

La empresa Aircreative ha diseñado sin ánimo de lucro las mascarillas de algunos equipos de Primera División. ¿Las llegaremos a ver alguna vez en los estadios? https://t.co/yBQmAGsulM pic.twitter.com/sQBQjoIZYp — MARCA (@marca) April 13, 2020

09:06 | MINUTO A MINUTO | Tottenham habilitó su estadio como centro de análisis de Covid-19 en Londres, Inglaterra.

🏟️ A disposición del NHS, nuestro estadio se utilizó para realizar análisis de COVID-19 y para ayudar al @NorthMidNHS con sus pacientes ambulatorios. pic.twitter.com/usY1iQa6gu — Tottenham Hotspur (desde 🏡) (@Spurs_ES) April 13, 2020

08:42 | MINUTO A MINUTO | España tuvo una leve alza en las últimas 24 horas por fallecidos de Covid-19: Sumaron 567, con lo que llegaron a los 18.150 muertos por la enfermedad.

🔴 ÚLTIMA HORA | España registra una leve subida en las muertes diarias por coronavirus hasta los 567 fallecidos https://t.co/r2ddx3V8hC pic.twitter.com/uXw8jPfRYF — EL PAÍS (@el_pais) April 14, 2020

08:17 | MINUTO A MINUTO | Medio internacional reveló fuerte polémica ante nueva aplicación para móviles que informa sobre personas contagiadas con Covid-19.

Fue el secretario de Salud del gobierno inglés, Matt Hancock, quien sostuvo que dicha app no revelará los datos de la personas contagiadas, si no que advertirá a otros usuarios de no acercarse a un radio cercano a la persona infectada, reveló The Guardian.

Polémica por aplicación que identifica a infectado con coronavirus e informa a las personas con quien estuvohttps://t.co/hjbhhq3p26 — Meganoticias (@meganoticiascl) April 14, 2020

16:31 | MINUTO A MINUTO | Perú informó que número de muertos por coronavirus en el país alcanzó los 216 fallecidos.

ACTUALIZACIÓN | Esta es la situación del coronavirus #COVID19 en Perú hasta las 00:00 horas del 13 de abril. #PerúEstáEnNuestrasManos. Más información: https://t.co/PqX35vlEBO pic.twitter.com/bLEJfyAZI6 — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) April 13, 2020

15:21 | MINUTO A MINUTO | OMS aseguró que el Covid-19 se transformó en una enfermedad 10 veces más mortífera que la cepa H1N1. Según datos oficiales, la gripe A cobró la vida de 18.500, mientras que el coronavirus ya suma más 119 mil víctimas.

Para la Organización Mundial de la Salud, el coronavirus es 10 veces más mortífero que la gripe A https://t.co/LmtRdDjTpT — Clarín (@clarincom) April 13, 2020

14:12 | MINUTO A MINUTO | Gobernador de Nueva York aseguró que curva de contagios se habría estabilizado, pero con una tasa muy alta de fallecidos.

Todo parece indicar que la pandemia de coronavirus habría llegado a su pico en Nueva York. https://t.co/RE4tGTGSrf — Univision Noticias (@UniNoticias) April 13, 2020

13:33 | MINUTO A MINUTO | Francia confirmó 335 fallecidos en las últimas 24 horas llegando a los 14.967 muertos producto del coronavirus. Son 136.779 contagiados con la enfermedad.

🔴 LIVE | 335 personnes sont mortes des suites du Covid-19 à l'hôpital ces dernières 24 heures en France https://t.co/V4NAKPpfIN — Le Monde (@lemondefr) April 13, 2020

12:58 | MINUTO A MINUTO | Actor Tom Hanks reapareció en televisión, un mes después de haber sido diagnosticado con Covid-19.

Tom Hanks reaparece en un inusual Saturday Night Live tras superar el coronavirus

– vía ⁦@el_pais⁩ https://t.co/mBr69UBj2M — Santiago Torrado (@Santorrado) April 13, 2020

12:30 | MINUTO A MINUTO | Ecuador registró 22 fallecidos en las últimas 24 horas y llegó a los 355 muertos producto del Covid-19. Son 7.529 los casos confirmados.

🕙COMUNICADO 11:00 am || #COVID_19

El Ministerio de Salud Pública informa: 24553 muestras,

🔘7529 casos positivos,

🔘597 casos con alta hospitalaria,

🔘7297 descartados y

🔘355 personas fallecidas. #EcuadorUnido

Más información en ➡https://t.co/6DQFEswO0U pic.twitter.com/WxuFEkfZHU — Salud_Ec (@Salud_Ec) April 13, 2020

12:18 | MINUTO A MINUTO | Italia registró 566 muertos en las últimas 24 horas llegando a los 20.465 fallecidos producto de la enfermedad. En cuanto a los casos confirmados, se elevaron hasta los 159.516.

Covid-19 Italia, bollettino: 159.516 casi (+3.153), 35.435 guariti (+1.224), 20.465 morti (+566) https://t.co/acIFC78UVm — Il Messaggero (@ilmessaggeroit) April 13, 2020

12:10 | MINUTO A MINUTO | Cifras en América al mediodía de este lunes 13 de abril:

Estados Unidos / Contagiados: 563.609 / Fallecidos: 22.876

/ Contagiados: 563.609 / Fallecidos: 22.876 Canadá / Contagiados: 24.804 / Fallecidos: 718

/ Contagiados: 24.804 / Fallecidos: 718 Brasil / Contagiados: 22.720 / Fallecidos: 1.269

/ Contagiados: 22.720 / Fallecidos: 1.269 Chile / Contagiados: 7.525 / Fallecidos: 82

/ Contagiados: 7.525 / Fallecidos: 82 Perú / Contagiados: 7.519 / Fallecidos: 193

/ Contagiados: 7.519 / Fallecidos: 193 Ecuador / Contagiados: 7.466 / Fallecidos: 333

/ Contagiados: 7.466 / Fallecidos: 333 México / Contagiados: 4.661 / Fallecidos: 296

/ Contagiados: 4.661 / Fallecidos: 296 Panamá / Contagiados: 3.400 / Fallecidos: 87

/ Contagiados: 3.400 / Fallecidos: 87 República Dominicana / Contagiados: 3.167 / Fallecidos: 177

/ Contagiados: 3.167 / Fallecidos: 177 Colombia / Contagiados: 2.776 / Fallecidos: 109

/ Contagiados: 2.776 / Fallecidos: 109 Argentina / Contagiados: 2.208 / Fallecidos: 97

Fuente: RoyLab Stats

12:05 | MINUTO A MINUTO | Cifras en el mundo al mediodía de este lunes 13 de abril:

Estados Unidos / Contagiados: 563.609 / Fallecidos: 22.876

/ Contagiados: 563.609 / Fallecidos: 22.876 España / Contagiados: 169.496 / Fallecidos: 17.614

/ Contagiados: 169.496 / Fallecidos: 17.614 Italia / Contagiados: 157.397 / Fallecidos: 20.079

/ Contagiados: 157.397 / Fallecidos: 20.079 Francia / Contagiados: 132.591 / Fallecidos: 14.393

/ Contagiados: 132.591 / Fallecidos: 14.393 Alemania / Contagiados: 127.952 / Fallecidos: 3.105

/ Contagiados: 127.952 / Fallecidos: 3.105 Reino Unido / Contagiados: 88.621 / Fallecidos: 11.329

/ Contagiados: / Fallecidos: China / Contagiados: 82.160 / Fallecidos: 3.341

/ Contagiados: 82.160 / Fallecidos: 3.341 Irán / Contagiados: 73.303 / Fallecidos: 4.585

/ Contagiados: 73.303 / Fallecidos: 4.585 Turquía / Contagiados: 56.956 / Fallecidos: 1.198

/ Contagiados: 56.956 / Fallecidos: 1.198 Bélgica / Contagiados: 30.589 / Fallecidos: 3.903

/ Contagiados: 30.589 / Fallecidos: 3.903 Países Bajos / Contagiados: 26.551 / Fallecidos: 2.823

/ Contagiados: 26.551 / Fallecidos: 2.823 Suiza / Contagiados: 25.653 / Fallecidos: 1.131

Fuente: RoyLab Stats

11:13 | MINUTO A MINUTO | Presidente de Ecuador anunció reducción de su salario junto a ministros por crisis del Covid-19.

Presidente de Ecuador anunció reducción de su salario junto a ministros por crisis del Covid-19 https://t.co/ZDfr1Q1Rm8 pic.twitter.com/cwgDiu3D7B — Radio ADN (@adnradiochile) April 12, 2020

10:42 | MINUTO A MINUTO | Argentina reportó una caída de casi el 50% del comercio de venta al público ante crisis del coronavirus.

Argentina reportó una caída de casi el 50% del comercio de venta al público ante crisis del coronavirus https://t.co/IrhqyhtQfm pic.twitter.com/u6AIE7UFf0 — Radio ADN (@adnradiochile) April 13, 2020

10:07 | MINUTO A MINUTO | Teoría del “helicóptero monetario” toma fuerza en algunos países ante crisis económica mundial por el Covid-19. Propuesto por Milton Friedman en 1969, el dinero helicóptero funciona así: el banco central imprime billetes y el gobierno los gasta.

¿Es efectiva la medida económica de lanzar dinero desde un helicóptero para salvar una economía devastada por el coronavirus?https://t.co/lJLoKGzlfN — BBC News Mundo (@bbcmundo) April 13, 2020

09:34 | MINUTO A MINUTO | Farmacéutica de Estados Unidos se propuso tener una vacuna definitiva contra el Covid-19 para fines del 2020.

➡️ Farmacéutica estadounidense se propone tener una vacuna contra el #COVID19 para antes de fin de año. pic.twitter.com/hFxfqdyzgi — Univision Noticias (@UniNoticias) April 13, 2020

09:11 | MINUTO A MINUTO | España registro una caída en su cantidad de fallecidos en las últimas 24 horas. Fueron 517 los muertos, con lo que llegaron 17.489 víctimas fatales producto de la enfermedad.

🔴 ÚLTIMA HORA | Los muertos diarios por coronavirus en España caen a 517, con lo que se recupera la tendencia a la baja en los fallecidos https://t.co/TD2LpUMcbv pic.twitter.com/IV5UZ67QLZ — EL PAÍS (@el_pais) April 13, 2020

08:33 | MINUTO A MINUTO | OMS advirtió: “Este virus no va a desaparecer y no sabemos cuándo tendremos una vacuna“.

Coronavirus: "Este virus no va a desaparecer y no sabemos cuándo tendremos una vacuna", advierten en la OMS https://t.co/AQGWGipQiw — Clarín (@clarincom) April 13, 2020

08:10 | MINUTO A MINUTO | Cristo Redentor en Brasil se vistió con uniforme de médico en forma de homenaje a los profesionales de la salud de ese país.

VIDEO | Cristo Redentor se vistió con uniforme de médico para homenajear a profesionales de la salud https://t.co/EEjVIspbnR pic.twitter.com/sxgDWiYRFP — Radio ADN (@adnradiochile) April 13, 2020

22:45 | MINUTO A MINUTO | Trump anuncia que suspenderán el cobro de las cuotas de los créditos universitarios por seis meses.

President Trump: "Student loan payments have been waived for 6 months, and we'll discuss it after that. May go further." pic.twitter.com/kYUNmwMYNY — The Hill (@thehill) April 9, 2020

22:30 | MINUTO A MINUTO | Académicos afirman que, cuando exista una medicina para el coronavirus, no tendría por qué costar más de un dólar al día, incluyendo el margen de utilidades para las farmacéuticas.

Covid-19 drugs could be made for $1 per day, say academics Existing drugs with the potential to treat coronavirus could be produced and sold at a profit by pharmaceutical companies for $1 a day or less, according to academics. Liverpool University’s Andrew Hill and others argue in a new paper that current market prices for an array of potential treatments for Covid-19 are much higher than costs of production, particularly in the US.

20:00 | MINUTO A MINUTO | Autoridades sanitarias de Corea del Sur advierten al resto del mundo que el coronavirus se podría “reactivar” en pacientes recuperados y dados de alta: Unos 51 pacientes curados del COVID-19 dieron positivo al poco tiempo de terminar su cuarentena, y no porque volvieron a contagiarse.

The coronavirus may be “reactivating” in people who have been cured of the illness, according to Korea’s Centers for Disease Control and Prevention https://t.co/KMpwFow0sj — Bloomberg (@business) April 9, 2020

18:51 | MINUTO A MINUTO | Colombianos utilizan pañuelos y banderas rojas para avisar a sus vecinos que requieren de ayuda por falta de comida ante crisis sanitaria del coronavirus, cuyas cuarentenas les impiden salir a trabajar.

17:01 | MINUTO A MINUTO | Autoridades de Colombia informaron de 169 nuevos casos de coronavirus y 14 fallecidos, elevando la cuenta a 2.223 pacientes con COVID-19 y 69 muertes en el país.

#Reporte 🦠 Confirmamos 169 casos nuevos de coronavirus, 14 fallecidos y 51 recuperados en Colombia, para un total de 2.223 pacientes con COVID-19, 69 muertes y 174 recuperados. Más información: https://t.co/SiKTpTCQ3W pic.twitter.com/9OFpk0fYoH — MinSaludCol (@MinSaludCol) April 9, 2020

16:30 | MINUTO A MINUTO | Gobierno ecuatoriano usará madera incautada y presos para elaborar ataúdes para las víctimas del coronavirus

Ministerio del Ambiente y Agua donará madera incautada para la elaboración de féretros para víctimas de covid-19 El Ministerio del Ambiente y Agua (MAE) anunció este 9 de abril del 2020 que realizará una donación de más de 700 metros cúbicos de madera incautada a centros de rehabilitación social. Allí se elaboran féretros para personas fallecidas como consecuencia del covid-19 en el país.

15:34 | MINUTO A MINUTO | Fiesta de cumpleaños en Sao Paulo, Brasil, terminó con tres muertos y 14 familiares contagiados por Covid-19: “Teníamos dudas, pero decidimos hacerla, porque no había tantos casos en el país”, contó la mujer festejada sobre el evento que realizaron el pasado el 13 de marzo, cuando se confirmaron 98 casos del coronavirus en el país, de los cuales 56 estaban en dicha ciudad.

Una fiesta de cumpleaños en Brasil terminó en tres funerales distintos: tres hermanos perdieron la vida y 14 miembros presentaron síntomas de covid-19 https://t.co/XbQXiQbIQb — BBC News Mundo (@bbcmundo) April 9, 2020

15:09 | MINUTO A MINUTO | Brasileño que trabaja en oficina ONU de África: “Acá creen que son inmunes, que es una enfermedad de los blancos“, comentó.

Coronavirus en África: "Acá creen que son inmunes, que es una enfermedad de los blancos", cuenta un brasileño que trabaja para la ONU desde Guinea-Bisáu https://t.co/2du2oYFVAW — Clarín (@clarincom) April 9, 2020

14:40 | MINUTO A MINUTO | Prensa internacional aseguró que Boris Johnson, contagiado con Covid-19, abandonó la unidad de cuidados intensivos del hospital St. Thomas, en Londres.

ÚLTIMA HORA | Boris Johnson ha abandonado la unidad de cuidados intensivos del hospital St. Thomas, en Londres. El primer ministro ha sido trasladado a un pabellón donde seguirá bajo estrecha vigilancia "durante la fase inicial de su recuperación" ttps://bit.ly/2Wmphtd pic.twitter.com/ElUFBD0kqd — EL PAÍS América (@elpais_america) April 9, 2020

14:18 | MINUTO A MINUTO | Desempleo en Estado Unidos llegó casi a los 17 millones desde que se inició el brote de coronavirus en el país.

💰El desempleo en Estados Unidos llega a casi 17 millones desde el inicio de la crisis del coronavirus Por @antonialaborde ▶️https://t.co/HM8NoJlAu6 pic.twitter.com/eEhycirFzs — EL PAÍS América (@elpais_america) April 9, 2020

13:59 | MINUTO A MINUTO | Así retomaron la vida diaria los ciudadanos de Wuhan, en China tras meses de cuarentena siendo el foco de origen del Covid-19 en el mundo.

13:28 | MINUTO A MINUTO | Fondo Monetario Internacional (FMI) pronosticó para lo que resta de 2020 una recesión económica mundial al mismo nivel de la Gran Depresión de 1929: “los mercados emergentes y las naciones de rentas bajas están en alto riesgo“, dijo la directoria gerente del Fondo, Kristalina Georgieva.

📈El FMI pronostica para este año la mayor recesión desde la Gran Depresión de 1929. “Los mercados emergentes y las naciones de rentas bajas están en alto riesgo”, ha advertido la directora gerente del Fondo Por @pabloguimon ▶️https://t.co/PxtEDO3SG2 pic.twitter.com/LRMLBEyzpj — EL PAÍS América (@elpais_america) April 9, 2020

12:58 | MINUTO A MINUTO | Reino Unido disminuyó su número de fallecidos en las últimas 24 horas: 881, con lo que llegaron a los 7.978 muertos por la enfermedad. La cifra es menor en relación al pasado miércoles (938), explicó el ministro de Exteriores británico, Dominic Raab

Aumentan en 881 los muertos por coronavirus en el Reino Unido, hasta alcanzar casi los 8.000 fallecidos ⬇ https://t.co/bdbuUr4LLa — COPE (@COPE) April 9, 2020

12:39 | MINUTO A MINUTO | Ministerio de Salud de Ecuador confirmó 30 muertos en las últimas 24 horas y 515 nuevos casos confirmados por Covid-19. En total suman 272 personas fallecidas y 4.965 contagiados.

🕙COMUNICADO 10:30 am || #COVID_19

El Ministerio de Salud Pública informa: 19102 muestras,

🔘4965 casos positivos,

🔘339 casos con alta hospitalaria,

🔘4674 descartados y

🔘272 personas fallecidas. #EcuadorUnido

Más información en ➡https://t.co/kLrctmWDKb pic.twitter.com/UZb3Quqzvh — Salud_Ec (@Salud_Ec) April 9, 2020

12:14 | MINUTO A MINUTO | Italia registró un leve repunte en sus fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas: 610 y 4.204 nuevos casos confirmados. Ahora son 143.626 los contagiados y 18.279 los muertos por la enfermedad.

🔴 ÚLTIMA HORA | Ligero repunte de muertos y contagios por coronavirus en Italia en un día ➡️ 4.204 nuevos casos notificados, que suman un total de 143.626

➡️ 18.279 fallecidos, 610 en las últimas 24 horas https://t.co/HDtr5MVWWF — Cadena SER (@La_SER) April 9, 2020

12:05 | MINUTO A MINUTO | Cifras en América al mediodía de este jueves 9 de abril:

Estados Unidos / Contagiados: 435.553/ Fallecidos: 14.830

/ Contagiados: 435.553/ Fallecidos: 14.830 Canadá / Contagiados: 19.438 / Fallecidos: 436

/ Contagiados: 19.438 / Fallecidos: 436 Brasil / Contagiados: 16.188 / Fallecidos: 820

/ Contagiados: 16.188 / Fallecidos: 820 Chile / Contagiados: 5.546 / Fallecidos: 57

/ Contagiados: 5.546 / Fallecidos: 57 Ecuador / Contagiados: 4.450 / Fallecidos: 242

/ Contagiados: 4.450 / Fallecidos: 242 Perú / Contagiados: 4.342 / Fallecidos: 121

/ Contagiados: 4.342 / Fallecidos: 121 México / Contagiados: 3.181 / Fallecidos: 174

/ Contagiados: 3.181 / Fallecidos: 174 Panamá / Contagiados: 2.528 / Fallecidos: 63

/ Contagiados: 2.528 / Fallecidos: 63 República Dominicana / Contagiados: 2.111 / Fallecidos: 108

/ Contagiados: 2.111 / Fallecidos: 108 Colombia / Contagiados: 2.054 / Fallecidos: 55

/ Contagiados: 2.054 / Fallecidos: 55 Argentina / Contagiados: 1.795 / Fallecidos: 65

Fuente: RoyLab Stats

12:00 | MINUTO A MINUTO | Cifras en el mundo al mediodía de este jueves 9 de abril:

Estados Unidos / Contagiados: 435.553 / Fallecidos: 14.830

/ Contagiados: 435.553 / Fallecidos: 14.830 España / Contagiados: 148.220 / Fallecidos: 14.792

/ Contagiados: 148.220 / Fallecidos: 14.792 Italia / Contagiados: 139.422 / Fallecidos: 17.669

/ Contagiados: 139.422 / Fallecidos: 17.669 Alemania / Contagiados: 113.460 / Fallecidos: 2.280

/ Contagiados: 113.460 / Fallecidos: 2.280 Francia / Contagiados: 112.950 / Fallecidos: 10.869

/ Contagiados: 112.950 / Fallecidos: 10.869 China / Contagiados: 81.865 / Fallecidos: 3.335

/ Contagiados: 81.865 / Fallecidos: 3.335 Irán / Contagiados: 64.586 / Fallecidos: 3.993

/ Contagiados: 64.586 / Fallecidos: 3.993 Reino Unido / Contagiados: 60.733 / Fallecidos: 7.097

/ Contagiados: / Fallecidos: Turquía / Contagiados: 38.226 / Fallecidos: 812

/ Contagiados: 38.226 / Fallecidos: 812 Bélgica / Contagiados: 23.403 / Fallecidos: 2.240

/ Contagiados: 23.403 / Fallecidos: 2.240 Suiza / Contagiados: 23.280 / Fallecidos: 895

/ Contagiados: 23.280 / Fallecidos: 895 Países Bajos / Contagiados: 20.549 / Fallecidos: 2.248

Fuente: RoyLab Stats

11:25 | MINUTO A MINUTO | Autoridades de salud de Argentina confirmaron que el padre de Walter Montillo, jugador de la Universidad de Chile, falleció producto del coronavirus.

Confirmado: el padre de Walter Montillo falleció por una neumonía producto del coronavirus. Su madre permanece aislada sin síntomas por ahora en el Instituto Médico Brandsen. — Nahuel Lanzillotta (@LanzillottaOk) April 8, 2020

11:00 | MINUTO A MINUTO | Islandia ha logrado mantener controlado el brote de coronavirus en su país gracias a que ofrece pruebas de posible contagio a sus ciudadanos de manera gratuita, aunque no tengan síntomas y las veces que sean necesarias: en casi dos meses solo ha reportado cuatro muertes y unos 1.500 casos.

Mientras las pruebas son un lujo inaccesible en la mayoría de los países, en Islandia llaman por teléfono a la población para que se la hagan de forma gratuita, aunque no tengan síntomas.Como resultado han encontrado datos desconocido sobre el covid-19.https://t.co/vss01gzf6t — BBC News Mundo (@bbcmundo) April 9, 2020

10:40 | MINUTO A MINUTO | Venezolanos que se encontraban en Colombia regresaron a su país por temor a contagiarse con coronavirus. Los “cafeteros” tienen 2.054 casos confirmados y 55 muertos, mientras que Venezuela tiene solo 167 contagios y 9 fallecidos.

Cientos de venezolanos en Colombia regresan a su país por temor a contagiarse con #coronavirus. Por @yeziddaniel https://t.co/vJjcKrY5R1 — Univision Noticias (@UniNoticias) April 9, 2020

10:20 | MINUTO A MINUTO | Medios internacionales confirmaron que la cifra de médicos muertos en Italia por el Covid-19 alcanzó a los 100. Se trata en su mayoría de doctores de familia que atienden por fuera de los hospitales y con pocos recursos.

Coronavirus en Italia: los médicos también mueren https://t.co/iQHXDMOjIQ — Clarín (@clarincom) April 9, 2020

10:01 | MINUTO A MINUTO | Nueva York colapsó en morgues y hospitales de campañas, por lo que autoridades recurrieron a tráilers con refrigeración para que los cuerpos puedan ser retirados de los recintos hospitalarios.

Las funerarias están rebasadas, y las autoridades han enviado decenas de morgues móviles o tráilers con refrigeración a hospitales y otros puntos de la ciudad para evitar que los cadáveres se acumulen sin un lugar que los reciba https://t.co/DJ6YQ4rAHe — BBC News Mundo (@bbcmundo) April 9, 2020

09:31 | MINUTO A MINUTO | “Pandemia” se transformó en la palabra más buscada en el diccionario de la RAE en el último mes. “Altruismo“, “esperanza“, “morgue“, “resistir“, “moratoria” y “solidaridad” fueron otras.

También están en el listado de las más vistas morgue, moratoria, solidaridad, esperanza, altruismo y resistir https://t.co/580mFw1D7d — EL PAÍS América (@elpais_america) April 9, 2020

08:55 | MINUTO A MINUTO | Aseguran que estado de salud de Boris Johnson, primer ministro inglés, sigue mejorando: “El primer ministro pasó una noche buena y su estado de salud sigue mejorando en la unidad de cuidados intensivos del St Thomas“, dijeron desde el gobierno.

Coronavirus en Gran Bretaña: el estado de salud de Boris Johnson "sigue mejorando" https://t.co/sIMrqPqVhQ — Clarín (@clarincom) April 9, 2020

08:22 | MINUTO A MINUTO | España logró reducir cantidad de muertos en últimas 24 horas reportando 683 y 5.756 contagios. En total llegaron a los más de 15 mil fallecidos y 152 mil casos confirmados de contagio.

🔴 ÚLTIMA HORA | Los fallecidos diarios con coronavirus caen hasta 683, pero se superan los 15.000 muertos https://t.co/2i2yeJpkDq pic.twitter.com/RuwTGC9gjS — EL PAÍS (@el_pais) April 9, 2020

Archivo de minuto a minuto de días anteriores.