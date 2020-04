“Paciente 1” de coronavirus en Italia: “Me enfermé, me recuperé, sufrí la pérdida de mi padre y me alegré por el nacimiento de mi hija”

El “paciente 1” de coronavirus en Italia, país donde ya han muerto casi 20 mi personas, contó su historia.

“Enfermedad, curación, dolor y esperanza. Así puedo resumir mi historia de paciente con Covid-19 curado”, comenzó sosteniendo Mattia a través de un video compartido en el canal local RAI, según consigna Infobae.

El hombre de 38 años contagió a su pareja embarazada y a su padre, quien falleció producto del virus.

Y luego de todo esto, hace unos días, en uno de los países más afectados por la pandemia, nació su hija, Giulia.

“Me enfermé, me recuperé, sufrí la pérdida de mi padre y me alegré por el nacimiento de mi hija“, declaro Mattia.

“Vivimos y nuestra vida tiene sentido solo cuando la esperanza abre una perspectiva ante nosotros. Esta esperanza para mí se materializó con el nacimiento de mi hija Giulia”, confesó.