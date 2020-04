Minuto a minuto: El mundo reacciona al avance del coronavirus

Fronteras cerradas, bolsas mundiales en el suelo y diversas disposiciones de los gobiernos centrales frente a la libre circulación en las ciudades.

Varias han sido las medidas alrededor del mundo para parar el avance del COVID-19, que ya registra más de 116.000 muertos.

10:07 | MINUTO A MINUTO | Teoría del “helicóptero monetario” toma fuerza en algunos países ante crisis económica mundial por el Covid-19. Propuesto por Milton Friedman en 1969, el dinero helicóptero funciona así: el banco central imprime billetes y el gobierno los gasta.

09:34 | MINUTO A MINUTO | Farmacéutica de Estados Unidos se propuso tener una vacuna definitiva contra el Covid-19 para fines del 2020.

09:11 | MINUTO A MINUTO | España registro una caída en su cantidad de fallecidos en las últimas 24 horas. Fueron 517 los muertos, con lo que llegaron 17.489 víctimas fatales producto de la enfermedad.

08:33 | MINUTO A MINUTO | OMS advirtió: “Este virus no va a desaparecer y no sabemos cuándo tendremos una vacuna”.

08:10 | MINUTO A MINUTO | Cristo Redentor en Brasil se vistió con uniforme de médico en forma de homenaje a los profesionales de la salud de ese país.

22:45 | MINUTO A MINUTO | Trump anuncia que suspenderán el cobro de las cuotas de los créditos universitarios por seis meses.

President Trump: "Student loan payments have been waived for 6 months, and we'll discuss it after that. May go further." pic.twitter.com/kYUNmwMYNY

22:30 | MINUTO A MINUTO | Académicos afirman que, cuando exista una medicina para el coronavirus, no tendría por qué costar más de un dólar al día, incluyendo el margen de utilidades para las farmacéuticas.

Existing drugs with the potential to treat coronavirus could be produced and sold at a profit by pharmaceutical companies for $1 a day or less, according to academics. Liverpool University’s Andrew Hill and others argue in a new paper that current market prices for an array of potential treatments for Covid-19 are much higher than costs of production, particularly in the US.