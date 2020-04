Minuto a minuto: El mundo reacciona al avance del coronavirus

Fronteras cerradas, bolsas mundiales en el suelo y diversas disposiciones de los gobiernos centrales frente a la libre circulación en las ciudades.

Varias han sido las medidas alrededor del mundo para parar el avance del COVID-19, que ya registra más de 70.000 muertos.

Estas son las últimas informaciones

10:32 | MINUTO A MINUTO | Barcelona limitó servicios funerarios de incineración tras colapso por muertos en esa zona de España: “Hasta ahora la media de servicios funerarios diarios era de 40 o 50. La pasada semana tuvimos picos que superaban los 200 servicios al día. A todo esto, se ha unido que antes el 54% de los servicios eran de incineración y ahora llegan hasta el 78%”, dijo el concejal y presidente de Cementerios de Barcelona, Eloi Badia.

Los cuatro hornos que prestan los servicios funerarios de incineración en Barcelona están al borde del colapso y a partir del miércoles no podrá asumir todas las peticiones de cremación y se optará por enterrar “provisionalmente” a los difuntos https://t.co/ZKbAE7fkMN — EL PAÍS (@el_pais) April 6, 2020

10:12 | MINUTO A MINUTO | Cuentas oficiales del Manchester City confirmaron la muerte de la mamá de Pep Guardiola producto de coronavirus. Dolors Sala Carrió falleció a los 82 años de edad.

La familia del Manchester City lamentamos tener que comunicar el fallecimiento de doña Dolors Sala Carrió, madre de Pep Guardiola, a la edad de 82 años, a causa del coronavirus. — Manchester City (@ManCityES) April 6, 2020

09:33 | MINUTO A MINUTO | Medios internacionales reportaron la desaparición de médica que fue de las primeras en alertar sobre el coronavirus en Wuhan. Colegas se niegan a hablar de ella y otros, murieron por el virus.

Desapareció la médica de Wuhan que alertó hace tres meses sobre la propagación del coronavirus https://t.co/Biteqn17Lf — Clarín (@clarincom) April 6, 2020

08:23 | MINUTO A MINUTO | Alcaldía de Guayaquil, en Ecuador, comenzó a repartir ataúdes de cartón ante la escasez de madera por violento brote de Covid-19 en dicha ciudad, donde solo en la región del Guayas los fallecidos superan las 130 personas.

En Ecuador reparten ataúdes de cartón ante la escasez de los de madera por el covid-19 https://t.co/4k8kHRozb9 — CNN en Español (@CNNEE) April 6, 2020

07:00 | MINUTO A MINUTO | España logró bajar las cifras de los últimos días sobre fallecidos diarios por coronavirus sumando solo 637. Son 13.055 los muertos por el brote del virus en dicho país y los contagiados llegaron a los 135.032.

España registró 637 muertos por coronavirus en las últimas 24 horas: la cifra más baja desde el 24 de marzo

https://t.co/OqS57lOO81 pic.twitter.com/aV9TenR4qB — Radio ADN (@adnradiochile) April 6, 2020

19:05 | MINUTO A MINUTO | Siete muertos y 153 contagiados por coronavirus COVID-19 en Venezuela.

#ENVIVO | @NicolasMaduro : debemos informar que existen 2 fallecimientos más entre ayer y hoy, con un total de 7 fallecidos https://t.co/tqMKHfl0b4 pic.twitter.com/aKcV0Bb5Vy — teleSUR TV (@teleSURtv) April 3, 2020

19:05 | MINUTO A MINUTO | Presidente de Estados Unidos prohíbe exportación de mascarillas N95 debido a la pandemia del coronavirus COVID-19.

#ULTIMAHORA El presidente @realDonaldTrump dice que instruirá a la FEMA que impida la exportación de mascarillas N95 — AP Noticias (@AP_Noticias) April 3, 2020

LIVE: Press Briefing with Coronavirus Task Force https://t.co/hNZ4Y7sEUl — The White House (@WhiteHouse) April 3, 2020

14:48 | MINUTO A MINUTO | Destacan a Chile como uno de los países con tasa de mortalidad de Covid-19 más baja del mundo. Lo pusieron al nivel de Alemania, Japón y Corea del Sur: “Chile reporta una tasa de letalidad del 0,5%, similar a la de países como Corea del Sur, Alemania o Japón antes de que llegaran al pico de contagios y que son reconocidos internacionalmente por sus estrategias para hacer frente al covid-19“, escribieron.

Coronavirus | Cómo Chile ha logrado controlar la propagación del covid-19 y tener una de las tasas de mortalidad más bajas de América Latina https://t.co/91dKw5PlcX — BBC News Mundo (@bbcmundo) April 3, 2020

14:23 | MINUTO A MINUTO | Nueva York se transforma en el epicentro del coronavirus en Estados Unidos: Uno de cada seis policías en la Gran Manzana están contagiados, ciudad donde ya suman más de 2.400 fallecidos por la enfermedad.

Uno de cada seis policías en la Gran Manzana tiene coronavirus. https://t.co/057QduHzOp — Univision Noticias (@UniNoticias) April 3, 2020

13:58 | MINUTO A MINUTO | Alejandro Werner, jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre crisis del coronavirus: “América Latina se enfrenta a la recesión más profunda en más de medio siglo“.

El jefe del FMI para América Latina alerta: "Va a ser el peor año para la región en más de medio siglo: vamos a ver recesiones profundas en todos los países. Nunca habíamos visto una sincronización tan preocupante. Todos van a estar afectados" https://t.co/jBPG2Zaby9 — EL PAÍS América (@elpais_america) April 3, 2020

13:25 | MINUTO A MINUTO | Director General de la OMS, Tedros Adhanom: “Si los países se apresuran a levantar las restricciones rápidamente, el coronavirus podría resurgir y el impacto económico podría ser más severo y prolongado“.

"If countries rush to lift restrictions quickly, the #coronavirus could resurge & the economic impact could be more severe & prolonged.

Financing the health response is an essential investment not just in saving lives, but in the longer-term social & economic recovery"-@DrTedros — World Health Organization (WHO) (@WHO) April 3, 2020

13:17 | MINUTO A MINUTO | Italia registró 766 fallecidos en las últimas 24 horas alcanzando los 14.681 muertos desde el brote de coronavirus en el país. En total llegaron a los 119.827 casos confirmados, el segundo mayor número en el mundo tras Estados Unidos.

🔴 ÚLTIMA HORA | Italia registra 766 nuevos muertos, 4.585 contagios y alcanza 14.681 fallecidos Las cifras de hoy son casi idénticas a las de ayer, cuando el país anunció que habían fallecido 760 personas y se habían contagiado otras 4.668 https://t.co/psmT9i8jD4 pic.twitter.com/RuQwrGBQUH — EL PAÍS (@el_pais) April 3, 2020

12:33 | MINUTO A MINUTO | El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, hizo un llamado a los países en conflicto bélico a detener las guerras y priorizar el combate del Covid-19: “Lo peor está por venir. La tormenta covid-19 ahora está llegando a todos estos sitios en conflicto“.

💊 Coronavirus: ‘Lo peor aún por venir’ para países en conflicto, dice jefe de la ONU. 👉 https://t.co/DSRoajTUqz pic.twitter.com/bFWjw486pj — Univision Noticias (@UniNoticias) April 3, 2020

12:05 | MINUTO A MINUTO | Cifras en América al mediodía de este viernes 3 de abril:

Estados Unidos / Contagiados: 246.919 / Fallecidos: 6.152

/ Contagiados: 246.919 / Fallecidos: 6.152 Canadá / Contagiados: 11.284 / Fallecidos: 173

/ Contagiados: 11.284 / Fallecidos: 173 Brasil / Contagiados: 8.165 / Fallecidos: 332

/ Contagiados: 8.165 / Fallecidos: 332 Chile / Contagiados: 3.737 / Fallecidos: 22

/ Contagiados: 3.737 / Fallecidos: 22 Ecuador / Contagiados: 3.302 / Fallecidos: 120

/ Contagiados: 3.302 / Fallecidos: 120 México / Contagiados: 1.510 / Fallecidos: 50

/ Contagiados: 1.510 / Fallecidos: 50 República Dominicana / Contagiados: 1.488 / Fallecidos: 68

/ Contagiados: 1.488 / Fallecidos: 68 Panamá / Contagiados: 1.475 / Fallecidos: 37

/ Contagiados: 1.475 / Fallecidos: 37 Perú / Contagiados: 1.414 / Fallecidos: 55

/ Contagiados: 1.414 / Fallecidos: 55 Argentina / Contagiados: 1.265 / Fallecidos: 39

/ Contagiados: 1.265 / Fallecidos: 39 Colombia / Contagiados: 1.161 / Fallecidos: 19

12:00 | MINUTO A MINUTO | Cifras en el mundo al mediodía de este viernes 3 de abril:

Estados Unidos / Contagiados: 246.919 / Fallecidos: 6.152

/ Contagiados: 246.919 / Fallecidos: 6.152 España / Contagiados: 117.710 / Fallecidos: 10.935

/ Contagiados: 117.710 / Fallecidos: 10.935 Italia / Contagiados: 115.495 / Fallecidos: 13.974

/ Contagiados: 115.495 / Fallecidos: 13.974 Alemania / Contagiados: 88.010 / Fallecidos: 1.180

/ Contagiados: 88.010 / Fallecidos: 1.180 China / Contagiados: 81.623 / Fallecidos: 3.322

/ Contagiados: 81.623 / Fallecidos: 3.322 Francia / Contagiados: 59.105 / Fallecidos: 5.387

/ Contagiados: 59.105 / Fallecidos: 5.387 Irán / Contagiados: 53.183 / Fallecidos: 3.294

/ Contagiados: 53.183 / Fallecidos: 3.294 Reino Unido / Contagiados: 38.168 / Fallecidos: 3.605

/ Contagiados: 38.168 / Fallecidos: 3.605 Suiza / Contagiados: 19.303 / Fallecidos: 573

/ Contagiados: 19.303 / Fallecidos: 573 Turquía / Contagiados: 18.135 / Fallecidos: 415

10:27 | MINUTO A MINUTO | Unicef advierte que la región subsahariana de África tiene un 63% de población (258 millones de personas apróx) que no tiene acceso al lavado de manos.

En la región subsahariana de África, 258 millones de personas no tienen acceso al lavado de manos. ¿Cómo impactará la covid-19 a esta parte del mundo?https://t.co/0xDlazci3G — BBC News Mundo (@bbcmundo) April 3, 2020

09:58 | MINUTO A MINUTO | Alemania se transformó en el cuarto país con más casos confirmados de Covid-19 en el mundo. Son 85.873 los contagiados, y suman 1.129 fallecidos por la enfermedad.

Alemania superó los mil fallecidos por coronavirus y ya es el cuarto país con más contagiados https://t.co/12Kp1dFOiU pic.twitter.com/dTwxhIC0Ur — Radio ADN (@adnradiochile) April 3, 2020

09:41 | MINUTO A MINUTO | España retrocede levemente en cantidad de muertos en las últimas horas con 932 llegando a los 10.935 fallecidos. Acumulan 117.710 casos confirmados.

🔴 ÚLTIMA HORA | España registra el primer ligero retroceso de la semana con 932 fallecidos en 24 horas, pero supera a Italia en contagios https://t.co/2pHvSSMd5P pic.twitter.com/LpmrgjsWOE — EL PAÍS (@el_pais) April 3, 2020

09:28 | MINUTO A MINUTO | Tasa de desempleo en Estados Unidos alcanzó un récord histórico de 4,4% recién con un par de semanas con casos de coronavirus en el país.

ÚLTIMA HORA: Sube a 4.4% el desempleo en EEUU, sin reflejar aún del todo la enorme pérdida de puestos de trabajo por el #coronavirus. 👉 https://t.co/shKJy0CocE pic.twitter.com/S2gycSnM6a — Univision Noticias (@UniNoticias) April 3, 2020

09:17 | MINUTO A MINUTO | Cementerio más grande de Brasil, en Vila Formosa, se comienza a preparar con cientos de fosas comunes para fallecidos que deje el Covid-19 en Sao Paulo. Hasta este jueves, habían 188 muertos confirmados.

08:45 | MINUTO A MINUTO | Coronavirus sobrepasó el millón de contagiados en el mundo y supera las 53 mil muertes. Estados Unidos, España, Italia y Alemania son los países más golpeados.

Coronavirus: ya son más de 50 mil los muertos en el mundo y los infectados se acercan al millón https://t.co/dug047FHAD — Clarín (@clarincom) April 3, 2020

20:40 | MINUTO A MINUTO | Argentina amplía a cuatro viajes el saldo negativo de su tarjeta del transporte público para ayudar a las personas a enfrentar la crisis por el coronavirus.

16:40 | MINUTO A MINUTO | Universidad Johns Hopkins estima que casos confirmados de coronavirus COVID-19 en el mundo superaron la barrera del millón de contagiados.

Global coronavirus cases top 1 million -Johns Hopkins tally April 2 (Reuters) – Global coronavirus cases topped 1 million on Thursday as the pandemic explodes in the United States and the death toll continues to climb in Italy and Spain, according to a tally by Johns Hopkins University. The virus has killed over 51,000 globally with the largest number of deaths in Italy, followed by Spain and the United States.

15:10 | MINUTO A MINUTO | Comparten testimonios de sobrevivientes al coronavirus en todo el mundo. Todos coinciden en la prevención.

Antes y después del #coronavirus: testimonios esperanzadores de quienes se recuperaron. #COVID19 pic.twitter.com/bYXJYXIv74 — Univision Noticias (@UniNoticias) April 2, 2020

14:45 | MINUTO A MINUTO | Francia confirma 471 muertos en las últimas 24 horas producto del coronavirus y llegó a los 4.503 fallecidos. Son 59.105 casos confirmados.

🔴 #coronavirus | Jérôme Salomon annonce 4 503 morts dans les hôpitaux depuis le 1er mars, soit 471 décès de plus ces dernières 24 heures https://t.co/WxttYijOnx — Le Monde (@lemondefr) April 2, 2020

14:03 | MINUTO A MINUTO | El presidente de Rusia, Vladimir Putin, extendió el período de cuarentena total durante todo el mes de abril y prometió mantener los sueldos de los trabajadores pese a la inactividad en muchos lugares.

Coronavirus en Rusia: extienden un mes la cuarentena y mantienen salarios de trabajadores https://t.co/PR9sl8rWM7 — Clarín (@clarincom) April 2, 2020

13:10 | MINUTO A MINUTO | Italia reporta 760 nuevas víctimas fatales por el Covid-19 llegando a los 13.915 fallecidos. A la vez, acumulan 115.242 casos confirmados con la enfermedad.

#COVID19 ☣️ 🇮🇹 Italia reporta 4.668 nuevos casos de Covid-19 elevándose la cifra total a 115.242 casos. 🇮🇹 Italia reporta 760 nuevas muertes elevándose la cifra total a 13.915 muertos. pic.twitter.com/AWAoPnSQmS — COVID-19 TIME (@Covid19_Time) April 2, 2020

12:38 | MINUTO A MINUTO | Estados Unidos reportó que personas desempleadas en el país alcanzaron los 6,6 millones en los últimos siete días. En dos semanas son casi 10 millones de estadounidenses que han pedido prestaciones de desempleo impactados por la crisis provocada por coronavirus.

ÚLTIMA HORA | 6,6 millones de personas se quedan sin trabajo en una semana en Estados Unidos https://t.co/Cpf6tykHkr pic.twitter.com/SXlZXid8X6 — EL PAÍS (@el_pais) April 2, 2020

11:34 | MINUTO A MINUTO | Reino Unido sumó 569 fallecidos en un día y llegaron casi a los 3 mil muertos por el brote de la enfermedad. En cuanto a los contagiados, ya acumulan 33.718.

🇬🇧 | URGENTE – CORONAVIRUS: Reino Unido marca récord de 569 muertos en las últimas 24 horas, con un total de 2921 fallecidos además de 33 718 infectados. pic.twitter.com/XxCLxOkeFQ — 360 Grados Internacional. (@360GradosInter1) April 2, 2020

10:58 | MINUTO A MINUTO | Portugal se dispara en su número de contagiados y llegó a los 9.034 casos confirmados de Covid-19. Además sumaron 209 fallecidos en total.

Portugal registra más de 9.000 contagiados por coronavirus y supera ya los 200 fallecidos https://t.co/KNOr0qeO9E pic.twitter.com/2FgayQngLx — Europa Press (@europapress) April 2, 2020

9:04 | MINUTO A MINUTO | Periodista Javier Ruiz, de Radio Sucre de Ecuador: “Lamentablemente a nuestro país el Covid-19 lo ha impactado de una manera que de verdad no se tiene conocimiento. La parte del Guayas es la más infectada. Según el reporte que se tiene, solo en el Guayas hay 1.941 casos confirmados y más de 60 muertos”.



8:50 | MINUTO A MINUTO | Estados Unidos superó la barrera de los 5 mil muertos por coronavirus y confirmó 216.761 casos confirmados tras la exposición del brote.

Here's how coronavirus diagnoses in the U.S. are lagging behind the outbreak, according to data from the CDC. Read more. https://t.co/nnvDqEV9L0 pic.twitter.com/AR74imJeUr — The New York Times (@nytimes) April 2, 2020

8:37 | MINUTO A MINUTO | Argentina reportó a bebe de solo tres meses contagiada con Covid-19. Se trata de la paciente más joven en aquel país y cuyo caso pertenece a la provincia de Entre Ríos.

Coronavirus en Argentina: una beba de 3 meses de Entre Ríos es la paciente más joven del país https://t.co/qwGIAO6F9v — Clarín (@clarincom) April 2, 2020

8:23 | MINUTO A MINUTO | España suma nuevo récord de muertos: 950 en las últimas 24 horas. Superó las 10 mil muertes y alcanzó los 110.238 casos confirmados de Covid-19. Recuperados: 26.743.

🔴 ÚLTIMA HORA | España registra otro máximo de muertos en un día, 950 en las últimas 24 horas, y alcanza los 10.000 fallecidos con coronavirus https://t.co/7GFEFDvrZj pic.twitter.com/5JtAK3EIm5 — EL PAÍS (@el_pais) April 2, 2020

22:30 | MINUTO A MINUTO | Fallece por coronavirus una sobreviviente de la gripe española de 1918.

Se trata de Hilda Churchill, de 108 años, que se convierte en la víctima de mayor edad del COVID-19 en el Reino Unido.

Nació en 1911 en Crewe, cerca de Manchester, y cuando tenía siete años la pandemia mató a toda su familia excepto ella y su madre.

Hilda Churchill, 108, Dies; Survived Wars and the 1918 Pandemic Hilda Churchill survived the Great War, the 1918 Spanish flu pandemic that claimed her baby sister, and World War II, but eight days before her 109th birthday she became Britain’s oldest recorded victim of the coronavirus. Mrs. Churchill died on Saturday at a nursing home near Salford in Greater Manchester, her grandson Will Hadcroft said.

19:30 | MINUTO A MINUTO | La COP26 fue pospuesta debido al coronavirus. La sede se mantendrá en Glasgow, Escocia.

#COP26 has been postponed due to #COVID19. This decision has been taken jointly by the COP Bureau of the @UNFCCC with the UK and partners Italy. Tackling climate change remains a key priority for the UK and the international community.https://t.co/480CKVV3E1 pic.twitter.com/ugTAXt9iVT — COP26 (@COP26) April 1, 2020

16:20 | MINUTO A MINUTO | Aíslan una comuna en China tras segunda ola de casos de coronavirus. 600 mil personas no pueden salir del territorio sin autorización.

Chinese county says in lockdown after coronavirus cases BEIJING (Reuters) – A county in central China’s Henan province said on Wednesday it had virtually banned all outbound movement of people, following several cases of coronavirus infection in the area. No one can travel out of Jia county without proper authorization, the county, which has a population of about 600,000, said in a post on its social media account.

16:00 | MINUTO A MINUTO | EE.UU. alcanza los 200.000 infectados por coronavirus.

#ÚLTIMAHORA EEUU supera los 200.000 casos del nuevo coronavirus, según la universidad Johns Hopkins #AFP pic.twitter.com/WbgDnZygO9 — Agence France-Presse (@AFPespanol) April 1, 2020

15:55 | MINUTO A MINUTO | Presidente de Perú anunció reforma a las AFPs por su actitud durante la crisis del coronavirus: “Un comportamiento que la mayoría, como yo, rechaza”, señaló Vizcarra.

.@MartinVizcarraC: "Las AFPs han tenido un comportamiento que la mayoría, como yo, rechaza. Amerita una reforma del sistema privado de pensiones" #COVIDー19 — Jacqueline Fowks 🐾 (@jfowks) April 1, 2020

15:15 | MINUTO A MINUTO | Francia confirmó 509 fallecidos en las últimas horas, llegó a los 4.032 muertos y completó casi 57 mil contagiados.

Coronavirus : plus de 4 000 morts dans les hôpitaux en France, 509 au cours des dernières vingt-quatre heures https://t.co/w7uwYYwQj1 — Le Monde (@lemondefr) April 1, 2020

14:58 | MINUTO A MINUTO | Nueva York debe recurrir a camiones refrigerados tras colapso de morgues.

Colapso de las morgues en Nueva York: camiones refrigerados para los cadáveres en medio de la pandemia del #COVID19. pic.twitter.com/4GNQcUdpqb — Univision Noticias (@UniNoticias) April 1, 2020

13:25 | MINUTO A MINUTO | Italia confirmó 727 fallecidos en las últimas 24 horas llegando a los 13.155 muertos. Son 110.574 los casos confirmados.

ÚLTIMA HORA | Italia suma 727 muertos y 4.782 nuevos contagios. La cifra diaria de fallecidos, no obstante, en menor que los 837 registrados el día anterior https://t.co/PkjQmJvRf1 pic.twitter.com/VjIiZgIKbh — EL PAÍS América (@elpais_america) April 1, 2020

12:44 | MINUTO A MINUTO | Reportan portaaviones nuclear de Estados Unidos con 4.000 marineros encerrados producto de un brote de coronavirus. Solicitaron ayuda al gobierno.

4.000 marineros de Estados Unidos, encerrados en un portaaviones nuclear con un brote de coronavirus https://t.co/KlnvWoCOto vía @pximenez — Amanda Mars (@amanda_mars) April 1, 2020

12:07 | MINUTO A MINUTO | Partidos de oposición al gobierno de Alberto Fernández en Argentina solicitaron al mandatario rebajarse su sueldo en un 30%, así como de los tres poderes del Estado durante 90 días para luchar contra la pandemia del coronavirus.

La oposición argentina pide al Gobierno de Fernández que se baje el sueldo: Juntos por el Cambio, el partido del expresidente Mauricio Macri, propone que la medida se destine a luchar contra la emergencia del coronavirus Por @minimono ⭕️https://t.co/WHv0ln6tZW pic.twitter.com/RSe5kX36Fr — EL PAÍS América (@elpais_america) April 1, 2020

12:07 | MINUTO A MINUTO | Gobernación de Río de Janeiro comenzó construcción de Hospital de Campaña a las afueras del mítico Estadio Maracaná. Albergará camas para 400 pacientes.

11:33 | MINUTO A MINUTO | Alcaldesa de Guayaquil, en Ecuador, hace llamado por crisis sanitaria tras colapso de hospitales por brote de coronavirus: “No retiran a los muertos de las casas, los dejan en las veredas, caen frente a los hospitales“, dijo. Sólo en Guayaquil se han registrado 52 muertos y más de 1.6oo contagiados.

MUY FUERTE Alcaldesa de Guayaquil #Ecuador pide ayuda desesperada "No retiran a los muertos de las casas, los dejan en las veredas, caen frente a los hospitales. Las familias deambulan por la ciudad tocando puertas para que los reciba un hospital público. #Cuba #Venezuela pic.twitter.com/qkRlLIJnjI — Guerrero Cubano (@GuerreroCuba) April 1, 2020

11:15 | MINUTO A MINUTO | Cifras en América a las 11:00 de la mañana de este miércoles 1 de abril:

Estados Unidos / Contagiados: 189.930 / Fallecidos: 4.095

/ Contagiados: 189.930 / Fallecidos: 4.095 Canadá / Contagiados: 8.612 / Fallecidos: 102

/ Contagiados: 8.612 / Fallecidos: 102 Brasil / Contagiados: 5.861 / Fallecidos: 127

/ Contagiados: 5.861 / Fallecidos: 127 Chile / Contagiados: 3.031 / Fallecidos: 16

/ Contagiados: 3.031 / Fallecidos: 16 Ecuador / Contagiados: 2.302 / Fallecidos: 79

/ Contagiados: 2.302 / Fallecidos: 79 México / Contagiados: 1.215 / Fallecidos: 29

/ Contagiados: 1.215 / Fallecidos: 29 Panamá / Contagiados: 1.182 / Fallecidos: 30

/ Contagiados: 1.182 / Fallecidos: 30 República Dominicana / Contagiados: 1.109 / Fallecidos: 51

/ Contagiados: 1.109 / Fallecidos: 51 Perú / Contagiados: 1.065 / Fallecidos: 30

/ Contagiados: 1.065 / Fallecidos: 30 Argentina / Contagiados: 1.054 / Fallecidos: 27

/ Contagiados: 1.054 / Fallecidos: 27 Colombia / Contagiados: 908 / Fallecidos: 16

11:00 | MINUTO A MINUTO | Cifras en el mundo a las 11:00 de la mañana de este miércoles 1 de abril:

Estados Unidos / Contagiados: 190.908 / Fallecidos: 4.132

/ Contagiados: 190.908 / Fallecidos: 4.132 Italia / Contagiados: 106.128 / Fallecidos: 12.443

/ Contagiados: 106.128 / Fallecidos: 12.443 España / Contagiados: 102.136 / Fallecidos: 9.053

/ Contagiados: 102.136 / Fallecidos: 9.053 China / Contagiados: 81.556 / Fallecidos: 3.312

/ Contagiados: 81.556 / Fallecidos: 3.312 Alemania / Contagiados: 74.483 / Fallecidos: 850

/ Contagiados: 74.483 / Fallecidos: 850 Francia / Contagiados: 52.128 / Fallecidos: 3.523

/ Contagiados: 52.128 / Fallecidos: 3.523 Irán / Contagiados: 47.593 / Fallecidos: 3.036

/ Contagiados: 47.593 / Fallecidos: 3.036 Reino Unido / Contagiados: 29.474 / Fallecidos: 2.352

10:35 | MINUTO A MINUTO | Reino Unido rompe su propio récord y sumó 563 muertos en las últimas horas. Acumulan 2.352 fallecidos desde el estallido del brote y presentan más de 29 mil contagiados.

🔴 AHORA | El Reino Unido volvió a reportar una cifra récord de muertos por coronavirus en un día: 563 https://t.co/wGN0H7JmU9 pic.twitter.com/uOoyBiFZqE — Infobae América (@infobaeamerica) April 1, 2020

9:53| MINUTO A MINUTO | Secretario General de la ONU: “El género humano está en juego. El COVID-19 es la máxima prueba que hemos encarado juntos desde la formación de la ONU“, dijo António Guterres.

EN VIVO: @antonioguterres presenta el informe de la ONU sobre el impacto socioeconómico del #COVID19. https://t.co/enFjKxbeKE — Naciones Unidas (@ONU_es) March 31, 2020

9:34| MINUTO A MINUTO | Organización Mundial de la Salud informó que el tabaquismo aumenta las probabilidades de contraer el coronavirus. Reforzaron campaña a la prevención para dejar el cigarro.

9:12| MINUTO A MINUTO | Papa Francisco rezó por los medios de comunicación que están cubriendo la crisis sanitaria del coronavirus: “hoy me gustaría que rezáramos por todos aquellos que trabajan en los medios de comunicación, que trabajan para comunicar, para que la gente no se encuentre tan aislada“, sostuvo el Papa.

El papa Francisco rezó por los medios de comunicación que acompañan a la gente en épocas de cuarentena https://t.co/hrrnHaOvVw — Clarín (@clarincom) April 1, 2020

8:56 | MINUTO A MINUTO | En Estados Unidos llegó a Nueva York el USNS Comfort, el tercer barco más grande de la armada norteamericana, el cual posee mil camas y 12 quirófanos, esto para combatir el brote de coronavirus.

Un barco hospital con mil camas y 12 quirófanos llegó este lunes a Nueva York: el buque USNS Comfort, el sexto más grande del mundo, servirá para aliviar el incipiente colapso provocado por el coronavirus en la ciudad estadounidense https://t.co/8SxwC2Hlhg — EL PAÍS América (@elpais_america) April 1, 2020

8:33 | MINUTO A MINUTO | España sigue batiendo sus propios récords y sumó 864 muertos en las últimas horas producto del coronavirus. Alcanzaron lo 9.053 fallecidos y tienen más de 100 mil contagiados con el virus.

AMPLIACiÓN | Las personas contagiadas con coronavirus en España aumentan en 7.719, hasta las 102.136. El repunte en los casos es inferior al de ayer, aunque los fallecidos vuelven a marcar otro máximo diario con 864 https://t.co/gOewo8AvGG — EL PAÍS (@el_pais) April 1, 2020

8:15 | MINUTO A MINUTO | Italia extendió su período de cuarentena durante 10 días más y hasta el próximo 13 de abril. Es el segundo país con más contagios en el mundo.