Hospitalizan al Primer Ministro del Reino Unido por el coronavirus

El Primer Ministro del Reino Unido, Boris Johnson, fue hospitalizado para realizar algunas pruebas tras 10 días de dar positivo por COVID-19.

Las autoridades señalaron que “sigue teniendo síntomas persistentes del coronavirus”, incluyendo fiebre, por lo que tomaron su hospitalización como un asunto de precaución”.

El periodista oficialista Piers Morgan señaló al respecto que es un “desarrollo preocupante. Luce peor cada vez que lo vemos”.

BREAKING: British Prime Minister @BorisJohnson admitted to hospital tonight for tests due to persistent #coronavirus symptoms 10 days after testing positive.

Worrying development – he’s looked worse each time we’ve seen him, poor guy. Wish him well. pic.twitter.com/NiDPAHb5JU

— Piers Morgan (@piersmorgan) April 5, 2020