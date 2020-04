Minuto a minuto: El mundo reacciona al avance del coronavirus

Fronteras cerradas, bolsas mundiales en el suelo y diversas disposiciones de los gobiernos centrales frente a la libre circulación en las ciudades.

Varias han sido las medidas alrededor del mundo para parar el avance del COVID-19, que ya registra más de 48.000 muertos.

13:10 | MINUTO A MINUTO | Italia reporta 760 nuevas víctimas fatales por el Covid-19 llegando a los 13.915 fallecidos. A la vez, acumulan 115.242 casos confirmados con la enfermedad.

12:38 | MINUTO A MINUTO | Estados Unidos reportó que personas desempleadas en el país alcanzaron los 6,6 millones en los últimos siete días. En dos semanas son casi 10 millones de estadounidenses que han pedido prestaciones de desempleo impactados por la crisis provocada por coronavirus.

12:05 | MINUTO A MINUTO | Cifras en América al mediodía de este jueves 2 de abril:

12:00 | MINUTO A MINUTO | Cifras en el mundo al mediodía de este jueves 2 de abril:

11:34 | MINUTO A MINUTO | Reino Unido sumó 569 fallecidos en un día y llegaron casi a los 3 mil muertos por el brote de la enfermedad. En cuanto a los contagiados, ya acumulan 33.718.

10:58 | MINUTO A MINUTO | Portugal se dispara en su número de contagiados y llegó a los 9.034 casos confirmados de Covid-19. Además sumaron 209 fallecidos en total.

9:04 | MINUTO A MINUTO | Periodista Javier Ruiz, de Radio Sucre de Ecuador: “Lamentablemente a nuestro país el Covid-19 lo ha impactado de una manera que de verdad no se tiene conocimiento. La parte del Guayas es la más infectada. Según el reporte que se tiene, solo en el Guayas hay 1.941 casos confirmados y más de 60 muertos”.



8:50 | MINUTO A MINUTO | Estados Unidos superó la barrera de los 5 mil muertos por coronavirus y confirmó 216.761 casos confirmados tras la exposición del brote.

Here's how coronavirus diagnoses in the U.S. are lagging behind the outbreak, according to data from the CDC.

8:37 | MINUTO A MINUTO | Argentina reportó a bebe de solo tres meses contagiada con Covid-19. Se trata de la paciente más joven en aquel país y cuyo caso pertenece a la provincia de Entre Ríos.

8:23 | MINUTO A MINUTO | España suma nuevo récord de muertos: 950 en las últimas 24 horas. Superó las 10 mil muertes y alcanzó los 110.238 casos confirmados de Covid-19. Recuperados: 26.743.

22:30 | MINUTO A MINUTO | Fallece por coronavirus una sobreviviente de la gripe española de 1918.

Se trata de Hilda Churchill, de 108 años, que se convierte en la víctima de mayor edad del COVID-19 en el Reino Unido.

Nació en 1911 en Crewe, cerca de Manchester, y cuando tenía siete años la pandemia mató a toda su familia excepto ella y su madre.

Hilda Churchill survived the Great War, the 1918 Spanish flu pandemic that claimed her baby sister, and World War II, but eight days before her 109th birthday she became Britain’s oldest recorded victim of the coronavirus. Mrs. Churchill died on Saturday at a nursing home near Salford in Greater Manchester, her grandson Will Hadcroft said.

19:30 | MINUTO A MINUTO | La COP26 fue pospuesta debido al coronavirus. La sede se mantendrá en Glasgow, Escocia.

