Cancillería confirmó dos vuelos para compatriotas desde Cuba y Costa Rica

Durante esta jornada, la Cancillería comunicó que dos vuelos llegarán a Chile desde Cuba y Costa Rica debido al cierre de fronteras por coronavirus Covid-19.

El Canciller Teodoro Ribera, confirmó que dos vuelos irán por compatriotas para el retorno al país. “Hemos iniciado un operativo para traer a los chilenos varados en Cuba, para tal objeto hoy en la tarde una aeronave del grupo Copa partirá desde Bogotá, Colombia con destino a La Habana, para emprender mañana alrededor de las cuatro de la mañana el retorno a Chile”.

Un segundo avión, desde Costa Rica pasará por La Habana repatriando pasajeros que no puedan subir al vuelo de mañana. Respecto de Aeroméxico, Ribera no se refirió a estas personas.

De lo anterior, Meribel González quién se encuentra varada comentó la situación. “La gente que es de Aeroméxico aún no tiene respuesta, no están ninguno de los dos vuelos asignados. Esto contradice las versiones de Teodoro Ribera, que salió el fin de semana diciendo que por fin Aeroméxico había endosado los vuelos. Hasta anoche nosotros estuvimos llamando a Aeroméxico y eso no es efectivo. El consulado lo que nos dijo es que vayamos al aeropuerto a hacer presión“.

Por otra parte, un grupo de chileno varados en Tailandia presentó un recurso de protección en contra del Ministerio de Relaciones Exteriores, ya que señalan que “no ha habido ayuda concreta por parte de la cancillería” y se sienten en un total desamparo. Además, mencionaron tener su integridad psíquica afectada y estar expuestos físicamente al coronavirus.

De este último país, todas las opciones económicas han terminado y esperan el pronunciamiento de las autoridades para poder volver a suelo nacional.