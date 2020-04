Se registraron 563 muertes en el Reino Unido por el coronavirus

Otra compleja jornada tuvo el Reino Unido con respecto al coronavirus Covid-19, puesto que se registraron 563 muertes, el máximo histórico hasta ahora luego del brote de la pandemia, alcanzando un total de 2.352 fallecidos.

Con respecto a los casos confirmados, se han reportado 29.474 contagios, luego de realizar testeos a 152.979 personas.

Las cifras preocupan al Reino Unido, puesto que se acerca a lo experimentado por otros países de la región, como se informó durante esta jornada en España.

UPDATE on coronavirus (#COVID19) testing in the UK:

As of 9am 1 April, a total of 152,979 people have been tested of which 29,474 tested positive.

As of 5pm on 31 March, of those hospitalised in the UK who tested positive for coronavirus, 2,352 have sadly died. pic.twitter.com/IUqkO6W3Dx

— Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) April 1, 2020