Minuto a minuto: el mundo reacciona al avance del coronavirus

Fronteras cerradas, bolsas mundiales en el suelo y diversas disposiciones de los gobiernos centrales frente a la libre circulación en las ciudades.

Varias han sido las medidas alrededor del mundo para parar el avance del COVID-19, que ya registra más de 44.000 muertos.

16:20 | MINUTO A MINUTO | Aíslan una comuna en China tras segunda ola de casos de coronavirus. 600 mil personas no pueden salir del territorio sin autorización.

BEIJING (Reuters) – A county in central China’s Henan province said on Wednesday it had virtually banned all outbound movement of people, following several cases of coronavirus infection in the area. No one can travel out of Jia county without proper authorization, the county, which has a population of about 600,000, said in a post on its social media account.