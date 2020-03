Minuto a minuto: el mundo reacciona al avance del coronavirus

Fronteras cerradas, bolsas mundiales en el suelo y diversas disposiciones de los gobiernos centrales frente a la libre circulación en las ciudades.

Varias han sido las medidas alrededor del mundo para parar el avance del COVID-19, que ya registra más de 35.000 muertos.

11:03 | MINUTO A MINUTO | Viralizan al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador saludando de mano a la mamá del Joaquín “Chapo” Guzmán, pese a los llamados a no tocarse para evitar la propagación del coronavirus.

––Te saludo, no te bajes. Ya recibí tu carta. Durante su última gira por Sinaloa, el presidente mexicano López Obrador ha saludado de mano a la madre del Chapo Guzmán, pese a los llamamientos de su Gobierno a mantener distancia social y quedarse en casa https://t.co/FIrhmdQKDA pic.twitter.com/tkNjYYzPgx — EL PAÍS América (@elpais_america) March 30, 2020

10:17 | MINUTO A MINUTO | Director de Emergencias Sanitarias de España contrajo el Covid-19. Fernando Simón es la cara visible del Ministerio de Salud conferencias de prensa diarias que se realizan en dicho país.

ACTUALIZACIÓN | Fernando Simón da positivo por coronavirus, a la espera de confirmaciónhttps://t.co/0AVvq83YTH — EL PAÍS (@el_pais) March 30, 2020

9:03 | MINUTO A MINUTO | Argentina extendió su cuarentena obligatoria para todo el país “hasta que termine la Semana Santa”. El anuncio fue confirmado por el presidente Alberto Fernández.

AHORA: tras una reunión que mantuvo vía videoconferencia con todos los gobernadores de la Argentina, el presidente @alferdezok_ anunció la extensión de la cuarentena obligatoria "hasta que termine Semana Santa". pic.twitter.com/u73FeEd76N — Clarín (@clarincom) March 30, 2020

8:52 | MINUTO A MINUTO | Medios internacionales confirman que los Juegos Olímpicos de Tokio comenzarán el 23 de julio del 2021, esto tras el aplazamiento que vivió el evento producto del brote de coronavirus.

#ULTIMAHORA | Tokio 2020 confirma que los próximos JJOO comenzarán el 23 de julio de 2021 #Tokio2020 #Tokyo2020 pic.twitter.com/7rgc2dLQWP — EFE Noticias (@EFEnoticias) March 30, 2020

8:25 | MINUTO A MINUTO | Leo Messi anunció rebaja de un 70% del sueldo por parte del plantel del FC Barcelona para ir en ayuda de funcionarios del cuadro catalán.

17:45 | MINUTO A MINUTO | Anthony Fauci, epidemiólogo que lidera la estrategia contra el coronavirus en Estados Unidos, calculó que el país norteamericano podría alcanzar las 200.000 muertes por coronavirus.

14:06 | MINUTO A MINUTO | Italia sumó 756 muertes por coronavirus Covid-19 en las últimas 24 horas y alcanzó los 10.779 fallecidos. Mientras que 73.880 personas se encuentran contagiadas.

11:09 | MINUTO A MINUTO | De acuerdo con la Universidad de Medicina Johns Hopkins, más de 665 mil personas se han contagiado con coronavirus Covid-19 en el mundo, mientras que 30.852 han fallecido producto de la pandemia.

08:38 | MINUTO A MINUTO | Boris Johnson: “Sabemos que las cosas empeorarán antes de empezar a mejorar”

08:38 | MINUTO A MINUTO | España registró 838 muertos por coronavirus Covid-19 en las últimas 24 horas: el gobierno decretó el cese de todas las actividades no esenciales entre el 30 de marzo y el 9 de abril

16:38 | MINUTO A MINUTO | España amplió su cuarentena hasta el 9 de abril y 47 millones de españoles se mantendrán en aislamiento.

“Esta medida reducirá, aún más, la movilidad de personas, disminuirá el riesgo de contagio y nos permitirá descongestionar las UCI”, señaló el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

11:36 | MINUTO A MINUTO | Minsal confirma que a nivel mundial la tendencia no aplana. Han superado los 600.178 casos en el mundo con 28.023 fallecidos.

10:40 | MINUTO A MINUTO | Trump invoca una ley de la guerra de Corea para que General Motors fabrique respiradores

Estados Unidos es el país con más contagios de Covid-19 en el mundo, con más de 100 mil personas afectadas.

09: 40 | MINUTO A MINUTO | Bolsonaro dudó de la cantidad de muertos en Brasil y llamó a volver a trabajar

“La mayoría de las muertes no tiene nada que ver con el coronavirus, nada que ver. Son personas que estaban en una región fría y todos con una media de edad de 80″ expresó la máxima autoridad de Brasil.

09: 10 | MINUTO A MINUTO | Estados Unidos superó los 1000 contagiados

El estado de Nueva York concentra más del 40 % de los contagios documentados en el país, con 44.970 de ellos.

09: 10 | MINUTO A MINUTO | España registró 832 muertes por coronavirus en las últimas 24 horas

España registró 832 muertes por coronavirus en las últimas 24 horashttps://t.co/QjCJ4bN9HX pic.twitter.com/sLQjnrmyK0 — Radio ADN (@adnradiochile) March 28, 2020

21:30 | MINUTO A MINUTO | EE.UU. aprueba nuevo tipo de test de coronavirus capaz de entregar resultados positivos en 5 minutos, o en 13 minutos si resulta negativo.

BREAKING: We’re launching a test that can detect COVID-19 in as little as 5 minutes—bringing rapid testing to the frontlines. https://t.co/LqnRpPpqMM pic.twitter.com/W8jyN2az8G — Abbott (@AbbottNews) March 27, 2020

21:27 | MINUTO A MINUTO | Colombia declara el coronavirus una enfermedad profesional para facilitar su tratamiento y acelerar el pago de licencias médicas.

“Acordamos declarar la afectación por coronavirus en los trabajadores de la salud como una enfermedad profesional, lo que implica que el sistema de riesgos laborales responderá en ese sentido por todo el talento humano en salud y habrá mayor rapidez en el pago de licencias” pic.twitter.com/lJVmGziOxa — MinSaludCol (@MinSaludCol) March 28, 2020

20:10 | MINUTO A MINUTO | Al 27 de marzo a las 16:00 hora chilena, las muertes por el coronavirus en todo el mundo alcanzan los 26.621 casos, y los infectados suman 572.044.

Cantidad de casos y muertes en el mundo por el nuevo coronavirus, al 27 de marzo a las 19H00 GMT #AFP @AFPgraphics pic.twitter.com/znDSx9wIuN — Agence France-Presse (@AFPespanol) March 27, 2020

19:00 | MINUTO A MINUTO | Infectados por el coronavirus en Estados Unidos supera la barrera de los 100.000 casos, con más de 1.500 muertos, según conteo de la Universidad Johns Hopkins.

BREAKING: Confirmed coronavirus infections top 100,000 in US, deaths at over 1,500, according to Johns Hopkins University count. https://t.co/TifBnfpMka — The Associated Press (@AP) March 27, 2020

17:52 | MINUTO A MINUTO | Irlanda anuncia cuarentena obligatoria total en el país hasta Semana Santa para combatir el coronavirus COVID-19. El país lleva 22 muertos en total tras anunciar tres nuevos decesos durante este viernes.

All public and private gatherings banned as Ireland goes on lockdown until Easter Ireland will be on lockdown until Easter, the Taoiseach has announced. The measures announced by Leo Varadkar after consultation with the National Public Health Emergency Team will run until April 12. “Everyone must stay at home,” Mr Varadkar said.

16:19 | MINUTO A MINUTO | Francia anuncia 299 nuevas muertes por el coronavirus y cifra total avanza hasta 1.995 decesos. Autoridades agregaron que los contagiados alcanzaron los 32.964 casos.

France records 299 new coronavirus deaths in a day as fatalities climb to 1,995 French health authorities reported 299 new deaths from coronavirus on Thursday, taking the total to 1,995, as the government has decided to extend by two weeks the national lockdown, now due to end on April 15 at the earliest. The climb in the number of deaths represents a daily rise of 18%, a less-marked increase from the previous day.

12:19 | MINUTO A MINUTO | La directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, asegura que está “claro” que la economía mundial ha entrado en recesión, en medio de la pandemia por coronavirus Covid-19.

10:19 | MINUTO A MINUTO | Till Lindemann, vocalista de Rammstein, arrojó positivo por coronavirus Covid-19. De acuerdo con Bild, el músico fue derivado a la UCI del hospital de Berlín.

09:22 | MINUTO A MINUTO | Un análisis de muestras genéticas hecho por la Universidad de Hong Kong volvió a colocar al pangolín como posible fuente del coronavirus del Covid-19, luego que varios ejemplares incautados hace tres años a más de 1.000 kilómetros de Wuhan, donde se desató la pandemia, estaban infectados por virus genéticamente muy parecidos al SARS-CoV-2.

“El papel que juegan estos pangolines en la aparición del SARS-CoV-2, que causa la Covid-19, aún no está claro. Sin embargo, llama la atención que los virus del pangolín contengan determinadas regiones genómicas que son muy cercanas a las del virus humano”, dijo el virólogo evolutivo de la Universidad de Sidney (Australia) y coautor del estudio Edward Holmes, citado por la revista Nature.

08:23 | MINUTO A MINUTO | El Primer Ministro del Reino Unido, Boris Johnson, arrojó positivo por coronavirus Covid-19. De acuerdo con un comunicado del gobierno británico, Johnson ha mostrado síntomas leves y permanecerá aislado en Downing Street. Según el mismo reporte, seguirá al mando de las acciones para controlar la crisis sanitaria en el país.

08:12 | MINUTO A MINUTO | El primer ministro francés Edouard Philippe advirtió este viernes contra “la ola extremadamente alta”de la epidemia de coronavirus Covid-19 que se está extendiendo por el país. La autoridad predijo que “la situación será difícil en los próximos días”. “Nos estamos asentando en una crisis que durará, en una situación de salud que no mejorará rápidamente. Tendremos que aguantar”, dijo.

07:57 | MINUTO A MINUTO | España sumó 769 muertos en las últimas 24 horas por coronavirus Covid-19, un alza en la cifra de víctimas fatales después de los 655 y 738 de los últimos días. En total, 4.858 personas han perdido la vida hasta ahora en el país, mientras que 64.059 se han contagiado.

07:32 | MINUTO A MINUTO | China informó que registró 55 nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, de los cuales 54 son “importados”. Por primera vez en tres días, las autoridades reportaron un caso de contagio local, en el este del país. Además hubo cinco muertos en Hubei, la provincia que fue puesta en cuarentena a finales de enero y donde las restricciones comenzaron a levantarse desde el miércoles.

o7:00 | MINUTO A MINUTO | Italia registró el jueves 662 muertos por coronavirus Covid-19, 21 menos que el miércoles, y la cifra total de fallecidos se eleva a 8.165, mientras que hay 80.539 positivos y 10.361 recuperados.

22:50 | MINUTO A MINUTO | El Presidente de Perú, Martín Vizcarra, anuncia bono de 380 soles –equivalente al 40% del salario mínimo o unos $90 mil pesos– a 800.000 trabajadores independientes del país andino para enfrentar la crisis sanitaria del coronavirus COVID-19.

Además, anunció que no se realizará el pago de abril a las AFP, para que el dinero quede en manos de los trabajadores. Se estima que la medida inyectaría a la economía unos 322 millones de dólares.

22:40 | MINUTO A MINUTO | Argentina cierra todos sus pasos fronterizos para enfrentar la pandemia del coronavirus desde esta medianoche. Solo podrán entrar al país ciudadanos argentinos y trabajadores que transporten carga.

[EXCLUSIVO] Mediante un DNU, la Argentina cierra las fronteras desde la medianoche. "Es una medida complementaria a las que veníamos tomando", confirmó Agustín Rossi. pic.twitter.com/OJongCw9e7 — A24.com (@A24COM) March 27, 2020

21:40 | MINUTO A MINUTO | Presidente de Francia, Emmanuel Macron, asevera que está preparando junto al Presidente de EE.UU, Donald Trump, y varios otros países más, un anuncio “potente” de una batería de medidas para enfrentar la crisis sanitaria del coronavirus COVID-19 que informarán en los próximos días.

Very good discussion with @realDonaldTrump. In response to the COVID-19 crisis, we are preparing with other countries a new strong initiative in the coming days. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 26, 2020

12:42 | MINUTO A MINUTO | Gobierno chino decretó el cierre de sus fronteras para evitar la propagación mayor del coronavirus en dicho país. No se permitirá el ingreso a extranjeros aunque tengan visa o permiso de residencia.

🔴 ÚLTIMA HORA | China cierra sus fronteras. El país no permitirá la entrada a extranjeros a partir del sábado 28, aunque tengan visados o permisos de residencia https://t.co/p1YrixlUoJ pic.twitter.com/lbIQllPvFD — EL PAÍS (@el_pais) March 26, 2020

10:54 | MINUTO A MINUTO | China aseguró a gobierno español que compró test rápidos para detección de coronavirus a empresa sin licencia. Según las autoridades orientales, la prueba de dicho kit presenta sensibilidad del 30% cuando esta debería ser superior al 80%.

China asegura que España compró los test rápidos que no son fiables a una empresa sin licencia https://t.co/r4QIbtpzTk — EL PAÍS (@el_pais) March 26, 2020

10:30 | MINUTO A MINUTO | Argentina presentó 11 nuevos casos de Covid-19 en el país y alcanzó las 502 personas contagiados por el virus. Hasta este jueves presentan ocho muertos y al menos 63 pacientes recuperados.

Casos de coronavirus hoy en Argentina: cuántos muertos hay y cómo avanza la pandemia al 26 de marzo https://t.co/1QHCoI5sgi — Clarín (@clarincom) March 26, 2020

9:53 | MINUTO A MINUTO | Gobierno de Irlanda anunció que los hospitales privados del país, funcionarán como públicos mientras dure la pandemia del coronavirus Covid-19.

Covid-19 briefing from Government Buildings | Live updates https://t.co/c6nE0WaifW https://t.co/OtsgNmcecr — RTÉ News (@rtenews) March 26, 2020

9:42 | MINUTO A MINUTO | Estados Unidos superó la barrera de los 1.000 muertos y confirmó 69.223 casos de coronavirus en el país. Nueva York es la ciudad más afectada.

Coronavirus en EE.UU.: más de 1.000 muertos, médicos que se gradúan antes y Nueva York frente a un desastre sanitario https://t.co/SELk65r5Bp — Clarín (@clarincom) March 26, 2020

8:54 | MINUTO A MINUTO | Usuaria que fue despedida entre aplausos de la UCI en Hospital Clínico de Valladolid por mejorar del coronavirus, falleció 36 horas después.

La primera paciente de coronavirus que abandonó la UCI del Clínico de Valladolid entre aplausos muere 36 horas después https://t.co/yRNGrd94yL — Diario CyL El Mundo (@DiarioCyLMundo) March 26, 2020

8:20 | MINUTO A MINUTO | España superó la barrera de los cuatro mil muertos por coronavirus. En total presentan más de 56 mil casos, siendo el cuarto país a nivel mundial tras China, Italia y Estados Unidos.

España superó los cuatro mil muertos por coronavirus Covid-19

https://t.co/CFesQgelbH pic.twitter.com/eBjh3gnW20 — Radio ADN (@adnradiochile) March 26, 2020

22:55 | MINUTO A MINUTO | México anunció 70 casos nuevos de coronavirus en el país norteamericano, alcanzando 475 infectados. Además se reportó una nueva muerte, alcanzando las seis víctimas fatales.

17:04 | MINUTO A MINUTO | Director general de la OMS, Tedros Adhanom, señala que “para reducir la difusión del COVID-19 muchos países decretaron medidas de cuarentenas. Eso sí estas medidas solo por su cuenta no extinguen epidemias. Llamamos a todos los países a usar esta ventana de tiempo para atacar el coronavirus. Han creado una segunda ventana de oportunidades”.

To slow the spread of #COVID19, many countries introduced "lockdown" measures. But on their own, these measures will not extinguish epidemics. We call on all countries to use this time to attack the #coronavirus.

You've created a 2nd window of opportunity. pic.twitter.com/jupcsdYnWm — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 25, 2020

16:20 | MINUTO A MINUTO | Gobierno estadounidense perseguirá bajo cargos de terrorismo a personas que diseminen a propósito el coronavirus.

13:40 | MINUTO A MINUTO | Italia sumó 683 muertos por coronavirus y superó los 7.500 fallecidos desde el estallido del brote. Ya van en 74.386 casos confirmados con 5.210 nuevos casos en las últimas 24 horas.

13:40 | MINUTO A MINUTO | América alcanza el 31% de todos los casos de coronavirus en el mundo. Estados Unidos suma más de 46 mil confirmados, seguidos por Brasil (1.891), Chile (1.142), Ecuador (1.049) y México (405).

América alberga ya el 31% de los casos de coronavirus en el mundo: 📌EE UU cuenta más de 46.000 contagios y 615 muertos

📌Brasil, 1.891 contagios y 46 muertos

📌Ecuador, 1.049 y 27 muertos

📌Chile, 1.142 y 3 muertos

📌México, 405 y 5 muertos ⭕️https://t.co/ES8cwgLImK [HILO] — EL PAÍS América (@elpais_america) March 25, 2020

12:57 | MINUTO A MINUTO | Estados Unidos alcanza el tercer lugar mundial de contagios por coronavirus con más de 55 mil casos confirmados. Solo es superado por China e Italia.

Estados Unidos es ya el tercer país del mundo con más casos registrados de Covid-19 https://t.co/ZtJlHggDyf — EL PAÍS (@el_pais) March 25, 2020

12:51 | MINUTO A MINUTO | Banco Mundial le prestará US$ 300 millones a Argentina para que enfrente de mejor manera la crisis sanitaria del coronavirus.

Coronavirus: el Banco Mundial le prestará a la Argentina 300 millones de dólares para hacer frente a la crisis https://t.co/XYi1odOGz5 — Clarín (@clarincom) March 25, 2020