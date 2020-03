Sirenas de ambulancias inundan la noche en Nueva York en plena crisis por Covid-19

La tragedia también parece gobernar la noche. Un video grabado en la ciudad de Nueva York da cuenta en su audio la crisis sanitaria por el Covid-19 que afecta a los cinco distritos más poblados de Estados Unidos.

La periodista Laurie Garrett, quien obtuvo un premio Pullitzer, registró el sonido de un número indeterminado de sirenas de ambulancias que recorren la urbe transportando pacientes contagiados del virus.

“Escuche el sonido de una ciudad en las garras de Covid-19. Cada sirena que llora lleva más vidas a un hospital ya abarrotado. Y cada sirena significa que un equipo de emergencia arriesga sus vidas”, escribió Garrett.

Estados Unidos ya se convirtió en el país más afectado del mundo por el nuevo coronavirus con más de 104.661 casos confirmados. El estado de Nueva York es quien tiene la mayoría del país con más de 44.000.

Turn up the volume and listen to the sound of a city in the grips of #COVID19 . Every siren wailing is carrying more lives to an already overcrowded hospital.

And every siren signifies an EMT crew risking their lives to save others.#coronavirus pic.twitter.com/dSd3F9atmQ

— Laurie Garrett (@Laurie_Garrett) March 28, 2020