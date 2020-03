El emotivo mensaje de una chilena en Italia: “Me niego a que se repita la historia”

Nuevamente, la chilena Fernanda Truffello compartió un video, en el que dio cuenta de la grave situación que se vive en Italia, además de hacer un llamado otra vez a la población nacional para que se cuide del coronavirus Covid-19.

En Facebook, la joven indicó que “me hubiese encantado grabar un video diciendo que esto es un mal recuerdo, pero no es así“, informando acerca de la abrumadora cantidad de muertos que hay en la península itálica, producto de la enfermedad.

Truffello hizo otro registro, expresando que “me niego a que se repita la historia” y que “es momento de demostrarle al mundo de qué estamos hechos los chilenos”.

La joven también dio una serie de recomendaciones y mandó un mensaje directo a quienes siguen saliendo: “No saben cuántos italianos volverían el tiempo atrás para cambiar la actitud“.

“¿Acaso no es más fácil explicarlo a tu hijo que no va a poder salir en un tiempo que decirle por qué no podrá volver a ver a su abuelo?”, agregó Truffello.