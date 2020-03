Bolsonaro aseguró que medidas de cuarentena total pueden crear “caos social con saqueos”

El Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, analizó este miércoles las medidas impuestas por gobernadores en distintos estados debido al coronavirus Covid-19.

El mandatario, señaló que decretar cuarentena total “puede provocar caos social con saqueos de supermercados”, además de mencionar que esto representaría una amenaza para la “normalidad democrática”.

Asimismo, Bolsonaro declaró a la prensa que “las empresas no están produciendo nada. No tienen cómo pagar a su personal. Y si la economía colapsa, no habrá cómo pagarle a los funcionarios públicos”. “El caos está ante nosotros”, añadió.

Los dichos anteriores, se enmarcan en las declaraciones realizadas la jornada de martes, donde expresó que la gente debe ponerse a trabajar de nuevo, y donde minimizó la enfermedad y su brote tratandola de “pequeña gripe”.

Finalmente, el Presidente brasileño anunció que según dichos de su par de Estados Unidos, Donald Trump, “todo indica que (el mercado) va a volver a abrir a partir de hoy puestos de trabajo”. Por otro lado, Trump anunció que la expectativa de apertura podría ocurrir recién el 12 de abril.