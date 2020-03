Presidente de Argentina y cuarentena: “No quisiera llegar a declarar el estado de sitio”

Durante esta jornada, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, se refirió a las medidas de prevención adoptadas en su nación por el brote del coronavirus Covid-19.

En una entrevista concedida para el medio Telefé, el mandatario aseguró que su principal preocupación son las personas que no respetan el aislamiento.”Lo que más me preocupa es la incomprensión de la gente, que haya tontos que no entiendan el riesgo en el que estamos. El idiota que circula con fiebre, que lastima la salud de todos, a quien su egocentrismo que no le deja ver cómo puede dañar al que tiene al lado“, señaló.

Además descartó por el momento decretar estado de sitio. “No quisiera llegar a declarar el estado de sitio. No hace falta un estado de sitio, hoy por hoy, cada uno tiene que hacer su parte”, indicó.

“No quisiera llegar a eso, y solo hablaría mal de la sociedad argentina. Los instrumentos están, las fuerzas están. Al que sale sin justificación, lo detienen y lo ponen a disposición de un juez. Los elementos están”, sentenció Fernández.

Desde este lunes, el país trasandino endurecerá los controles en los accesos a la Ciudad de Buenos Aires y sumará nuevos retenes en distintos accesos a autopistas, peajes y avenidas de todos los barrios porteños.