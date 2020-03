El crudo relato de una paciente contagiada con coronavirus: “Siento como si tuviera vidrio en los pulmones”

El combate contra el coronavirus sigue en Chile y todo el mundo. Las autoridades han tomado diversas medidas en el orbe y ahora, poco a poco se comienzan a sumar los testimonios de las propias personas contagiadas con el virus.

Uno de ellos, y que está dando la vuelta al mundo, es una británica de 39 años, quien relató los crudos síntomas que se presentan una vez se contagia el virus: “siento como si tuviera vidrio en los pulmones“, dijo a través de un video compartido por la prensa inglesa.

“Es absolutamente horrible y no quisiera pasar por algo así nunca más. Me diagnosticaron una infección en el pecho, me dieron antibióticos y me aconsejaron tomar ibuprofeno y paracetamol. Tomaba unos ocho ibuprofenos al día y ahora creen que eso exacerbó el problema“, agregó.

Jane Langston, internada en el Hospital Hillingdon de Londres dijo que: “si alguien todavía fuma, dejen los cigarrillos porque les digo que necesitarán de sus putos pulmones y, por favor, no se arriesguen porque si se pone muy mal, acabará aquí“, sostuvo.

“Si alguien está pensando en arriesgarse, mírenme. Estoy en la unidad de cuidados intensivos, no puedo respirar sin esto. Han tenido que coser eso en mi arteria tengo una cánula, otra cánula y un catéter, y en realidad estoy diez veces mejor de lo que estaba antes“, complementó.

Sobre el motivo de sus palabras, Langston fue clara: “hice este video para advertir que los jóvenes también son susceptibles. Es bastante surrealista estar en la UCI, las enfermeras están cubiertas de pies a cabeza, pero están literalmente trabajando sin parar y han sido brillantes“, cerró.