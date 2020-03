Ministro de Bolsonaro da positivo por coronavirus

El ministro de la Oficina de Seguridad Institucional (GSI) de la presidencia brasileña, Augusto Heleno, publicó a través de Twitter durante esta jornada que dio positivo por coronavirus y que espera una contra prueba.

“Les informo que el resultado de mi segundo examen, realizado en el HFA, fue positivo. Espero la contra-prueba de FioCruz. No tengo fiebre y no tengo ninguno de los síntomas relacionados con el Covid-19. Estoy aislado, en casa, y no contestaré llamadas telefónicas”, publicó Heleno en la red social.

Informo que o resultado do meu segundo exame, realizado no HFA, acusou positivo. Aguardo a contraprova da FioCruz. Estou sem febre e não apresento qualquer dos sintomas relacionados ao COVID-19. Estou isolado, em casa, e não atenderei telefonemas. — General Heleno (@gen_heleno) March 18, 2020

Heleno fue parte de la comitiva de 16 personas del Presidente Jair Bolsonaro en su viaje a Florida, Estados Unidos, hace algunos días. A su regreso, todos se hicieron pruebas para identificar el contagio luego de que el secretario de Comunicación del gobierno, Fábio Wajngarten , diera positivo.

El político tiene 72 años y está en uno de los grupos considerados más susceptibles al Covid-19 y durante estos días ha estado bastante cercano al Presidente brasileño y su gabinete.

Otro miembro del equipo ejecutivo, el ministro de Defensa Fernando Azevedo e Silva, dijo el martes que su prueba de coronavirus fue negativa.