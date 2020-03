Argentina cierra todas sus fronteras durante los próximos 15 días por el coronavirus COVID-19

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció que desde este lunes se suspenden todas las clases y se cierran las fronteras del país durante los próximos 15 días hasta el 31 de marzo.

“Lo hacemos con el propósito para minimizar el tránsito de los alumnos y del virus. Que no se dicten clases no significa que las escuelas vayan a estar cerradas. Sino que por 14 días los alumnos no tendrán clases”, explicó el mandatario.

Tras una reunión con expertos y miembros del gabinete ministerial, Fernández anunció en una conferencia de prensa desde la quinta de Olivos que “hemos cerrado la frontera de la Argentina. Durante los próximos 15 días, que pueden ser prorrogrables, las fronteras se han cerrado”.

Argentina solo tiene 56 casos de personas contagiadas, aunque eso incluye dos fallecidos. En contraste en Chile al mediodía del domingo ya se alcanzan los 75 casos, aunque sin muertos.