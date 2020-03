Coronavirus: España limita movimientos en todo el país y podrá intervenir empresas para garantizar suministros

El Gobierno español limitará al máximo el movimiento de los ciudadanos para frenar el contagio del coronavirus. Toda España queda formalmente cerrada con la aprobación del decreto del estado de alarma. Una gigantesca cuarentena de 46 millones de personas, que solo podrán salir a la calle en soledad, según el presidente Pedro Sánchez, para trabajar, siempre que no se pueda hacer desde casa, para comprar comida o medicamentos.

El Gobierno paraliza así el país pero no completamente la producción, que se mantedrá activa según el decreto, y los ciudadanos podrán desplazarse entre ciudades en coche o en avión para trabajar. El Gobierno moviliza al Ejército, centraliza todas las decisiones pese al estado autonómico y cierra todos los comercios que no sean imprescindibles. Entre los servicios básicos que sí seguirán abiertos están las peluquerías, algo que generó rápidamente muchos comentarios en las redes. Será la policía la que vigilará que todo el mundo cumpla esta norma, aunque el presidente no habló de multas.

Sánchez llamó especialmente a la unidad de todas las comunidades y de todos los ciudadanos para vencer al virus. “Usaremos todos los recursos a nuestro alcance para combatir la curva del contagio. Es importante no equivocarnos de enemigo, es el virus, y todos debemos combatirlo unidos”, aseguró. “Las medidas que vamos a adoptar son drásticas y van a tener consecuencias”, insistió. El presidente dejó muy claro que todo el país se tiene que poner al servicio de la lucha contra el virus, incluido todo el sector privado y el Ejército. Y todos los cuerpos autonómicos también. “Todos los cuerpos de policía quedarán bajo las órdenes directas del ministro del Interior. Dispondremos de la actuación de las Fuerzas Armadas, el Ejército ya está preparado para ello”, aseguró.

