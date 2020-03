Actor italiano denunció que está aislado por coronavirus junto al cuerpo de su hermana

Italia vive el drama de la epidemia. El actor italiano Luca Franzese denunció el “abandono” de las autoridades y dio cuenta que se encuentra aislado junto al cuerpo de su hermana Teresa, quien habría fallecido por el nuevo coronavirus.

En un video -grabado desde su domicilio en Nápoles- el actor que fue parte de la serie “Gomorra” pide ayuda tras 36 horas de encierro por el Covid-19. “Muchachos, estamos arruinados. Italia nos ha abandonado”, expresa Franzese.

“Llegué al punto de grabar este mensaje por el bien de Italia, por el bien de Nápoles. Ayer murió mi hermana, probablemente por el virus Covid-19“, agrega el actor en el dramático registro donde se ve el cuerpo de Teresa.

Luca Franzese precisó que “me veo obligado a luchar contra esta situación. Tengo a mi hermana aquí en la cama, muerta. No sé qué hacer, no puedo honrarla como se merece porque las instituciones me abandonaron”.