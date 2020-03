Fergie se mostró orgullosa de las mujeres chilenas por las manifestaciones del 8M

Un mensaje que fue ampliamente viralizado fue el que comentó la artista norteamericana, Fergie, con respecto a las manifestaciones en Chile, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

En redes sociales, la también actriz se mostró orgullosa de la energía y entregan que mostraron las manifestantes en nuestro país.

“Estoy increíblemente orgullosa de estas mujeres chilenas por ser tan bellamente audaces y mostrar cuán poderosas pueden ser las mujeres cuando se unen”, expresó.

Fergie aprovechó de compartir imágenes de las manifestaciones, cuya asistencia estuvo cerca del millón de personas en la Región Metropolitana.

I’m so incredibly proud of these Chilean women for being so beautifully bold and showing how powerful women can be when they come together. ♀️♀️🇨🇱🇨🇱 #InternationalWomensDay #DiaInternacionalDeLaMujer https://t.co/vukttuVw5P

— Fergie (@Fergie) March 8, 2020